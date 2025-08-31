Ez a gyümölcs a nyárutó slágere, jótékony a csontokra és az arcbőrre is

A kecskeméti piac most nagyon vidám és színes képet mutat, a sok csábító gyümölcs, az üde friss zöldségek és az illatos virágok egyvelege örömmel hívogat a vásárlásra. A vevők nagy kedvencei még mindig a barackfélék, köztük az őszibarack és a nektarin.

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Lédús finomság kedvező áron

Az őszibarackot sokan a finom íze, és lédússága miatt kedvelik. Többen imádják, ha szinte szétfolyik a kezük között. Ezt az élményt ezekben a napokban is átélhetik, hiszen a piacon már 1000 forintért kínálják a puha, túlérett őszibarackok kilóját. A keményebbek éretteket árusoktól függően 1500-2500 forint/kilogramm áron árulják, de akad, ahol majdnem 3000-et is elkérnek a finomságért.

Őszibarack jótékony hatása az egészségre

Az őszibarack azonban nemcsak ízletes, hanem egészségügyi szempontból is rendkívül értékes gyümölcs. Gazdag antioxidánsokban, például C-vitaminban és béta-karotinban, amelyek segítenek csökkenteni a sejtkárosodás kockázatát, és hozzájárulnak a krónikus betegségek, például a daganatos megbetegedések megelőzéséhez. A gyümölcs rendszeres fogyasztása támogatja a szív- és érrendszer egészségét is. Magas rosttartalma elősegíti az emésztést, javítja a bélműködést, és támogatja a bélflóra egyensúlyát.

Csontokra, fogakra és bőrre is jótékony hatással bír

Gyulladáscsökkentő hatása révén segíthet az ízületi gyulladás esetén. Emellett fluoridot is tartalmaz, ami hozzájárul a fogak egészségéhez, valamint káliumot, amely segít fenntartani a csontok erősségét és szabályozza a vérnyomást. A bőrre is kedvezően hat: hidratálja, védi az UV-sugárzás okozta károsodástól, és elősegíti a bőr regenerálódását.

A magyar görögdinnye még mindig kapható

A piac gyümölcskínálatában még mindig megtalálható a magyar görögdinnye, kilója 450 forint. A sárgadinnye pedig 600 forint körül mozog. A szilva jellemzően 600-800 forint/kilogramm, a szőlő 600-1500 forint/kilogramm, de utóbbiból drágábban is kínálják a nagyobb szeműeket. Körtéből is akad néhány árusnál, 1500 forint/kilogramm ár környékén vehető meg. Áfonya is kapható, a kisebb doboz 1250 forint, a nagyobb 2500 forint.