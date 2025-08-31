augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Piaci körkép

3 órája

Ez a gyümölcs a nyárutó slágere, jótékony a csontokra és az arcbőrre is

Címkék#őszibarack#gyümölcs#piac#árak

Vége a nyárnak, lassan tölthetjük fel vitaminkészleteinket. De ha egyszerre szeretnénk élvezni a nyár ízeit, és közben testünket egészséges tápanyagokkal megtámogatni, akkor ezt a kecskeméti piacon is kapható finom gyümölcsöt érdemes a kosárba tenni.

Sebestyén Hajnalka

A kecskeméti piac most nagyon vidám és színes képet mutat, a sok csábító gyümölcs, az üde friss zöldségek és az illatos virágok egyvelege örömmel hívogat a vásárlásra. A vevők nagy kedvencei még mindig a barackfélék, köztük az őszibarack és a nektarin. 

a kecskeméti piacon is kapható őszibarack
A kecskeméti piacon a vevők körében még mindig a barackfélék, köztük az őszibarack és a nektarin a nagy kedvenc
Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Lédús finomság kedvező áron

Az őszibarackot sokan a finom íze, és lédússága miatt kedvelik. Többen imádják, ha szinte szétfolyik a kezük között. Ezt az élményt ezekben a napokban is átélhetik, hiszen a piacon már 1000 forintért kínálják a puha, túlérett őszibarackok kilóját. A keményebbek éretteket árusoktól függően 1500-2500 forint/kilogramm áron árulják, de akad, ahol majdnem 3000-et is elkérnek a finomságért. 

Őszibarack jótékony hatása az egészségre

Az őszibarack azonban nemcsak ízletes, hanem egészségügyi szempontból is rendkívül értékes gyümölcs. Gazdag antioxidánsokban, például C-vitaminban és béta-karotinban, amelyek segítenek csökkenteni a sejtkárosodás kockázatát, és hozzájárulnak a krónikus betegségek, például a daganatos megbetegedések megelőzéséhez. A gyümölcs rendszeres fogyasztása támogatja a szív- és érrendszer egészségét is. Magas rosttartalma elősegíti az emésztést, javítja a bélműködést, és támogatja a bélflóra egyensúlyát.

Csontokra, fogakra és bőrre is jótékony hatással bír

Gyulladáscsökkentő hatása révén segíthet az ízületi gyulladás esetén. Emellett fluoridot is tartalmaz, ami hozzájárul a fogak egészségéhez, valamint káliumot, amely segít fenntartani a csontok erősségét és szabályozza a vérnyomást. A bőrre is kedvezően hat: hidratálja, védi az UV-sugárzás okozta károsodástól, és elősegíti a bőr regenerálódását.

A magyar görögdinnye még mindig kapható

A piac gyümölcskínálatában még mindig megtalálható a magyar görögdinnye, kilója 450 forint. A sárgadinnye pedig 600 forint körül mozog. A szilva jellemzően 600-800 forint/kilogramm, a szőlő 600-1500 forint/kilogramm, de utóbbiból drágábban is kínálják a nagyobb szeműeket. Körtéből is akad néhány árusnál, 1500 forint/kilogramm ár környékén vehető meg. Áfonya is kapható, a kisebb doboz 1250 forint, a nagyobb 2500 forint. 

A kecskeméti piac legszebb termékei 

Gyönyörű virágcsokrok színesítik a kecskeméti piac külső részét. A különböző virágokból összeállított bokrétákat 300-500 forintért adják, mely igazán jó ajánlat. Illatosak, szépek és feldobhatják a lakást még ebben az esős időben is. 

Lecsót most igazán érdemes főzni

A zöldségek terén továbbra is nagyon olcsó a paprika és a paradicsom, különösen melyekből lecsó készíthető. Mindkettő már 400-500 forint/kilogramm áron beszerezhető. A jobb és jó minőségűekből a paprika 800-1500 forint/kilogramm, a paradicsom 600-800 forint/kilogramm. A kovászolni való uborkából is akad még bőven, kilója 400-500 forint a legtöbb helyen. 

piaci árak Kecskeméten
 

 

 

