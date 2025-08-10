Múltidéző
Ízek, illatok, emlékek – így piacoztunk a múlt században
Újabb múltidézésre hívjuk olvasóinkat. Cikkünkben a fortepan.hu fotóival felidézzük, milyen volt régen a kecskeméti piac.
A kecskeméti piac aktuális kínálatáról rendszeresen beszámolunk. Most múltidézésre hívjuk olvasóinkat, és megmutatjuk, milyen volt a piacozás évtizedekkel ezelőtt Kecskeméten.
Ilyenek voltak a régi kecskeméti piacok
A fotókon az 1900-as évek elejéről is találhatsz piacozást, de olyan is előfordult, hogy a Kecskeméti Szeszfőzde ideiglenes átvételi helye volt a piac.
Így piacoztunk KecskemétenFotók: Fortepan
