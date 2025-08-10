augusztus 10., vasárnap

Ízek, illatok, emlékek – így piacoztunk a múlt században

Újabb múltidézésre hívjuk olvasóinkat. Cikkünkben a fortepan.hu fotóival felidézzük, milyen volt régen a kecskeméti piac.

Kovács Nóra

A kecskeméti piac aktuális kínálatáról rendszeresen beszámolunk. Most múltidézésre hívjuk olvasóinkat, és megmutatjuk, milyen volt a piacozás évtizedekkel ezelőtt Kecskeméten.

a kecskeméti piacra látogatott a lakosság apraja-nagyja, múltidéző fotókon Kecskemét,
Tömegek találkoztak a kecskeméti piacon
Forrás: Fortepan / Vargha Zsuzsa

Ilyenek voltak a régi kecskeméti piacok

A fotókon az 1900-as évek elejéről is találhatsz piacozást, de olyan is előfordult, hogy a Kecskeméti Szeszfőzde ideiglenes átvételi helye volt a piac.

Így piacoztunk Kecskeméten

Fotók: Fortepan

 

 

 

