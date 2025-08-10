54 perce
A legdrágább gyümölcsök egyike, de amit a szervezetünkkel tesz, az megfizethetetlen
A dinnye- és barackfélék viszik a pálmát ezekben a napokban. A kecskeméti piacon azonban más ízletes és nagyon egészséges gyümölcsök is kaphatók. Sőt az egyikük egy valódi vitamin- és antioxidáns-bomba! Drága, de rendkívül jótékony hatású.
A kecskeméti piacon a vasárnap az egyik leglátogatottabb nap, ráadásul ezúttal a Bohém piaccal is kiegészült. A zöldség- és gyümölcskínálat óriási, az árak továbbra is nagyon széles skálán mozognak. Aki nemcsak finomat szeretne, hanem spórolna is, nézzen körbe, és csak azután vásároljon.
Drága, de finom és egészséges
Az egyik gyümölcs, a málna, szinte mindenhol ugyanannyiba kerül. Egy 25 dekás kis doboznyiért 1250 forintot kérnek. Drága, de már ez a néhány szem is nagyon jótékony hatással lehet szervezetünkre. Ez a finom gyümölcs valódi vitamin- és antioxidáns-bomba. Jelentős mennyiségű C-vitamint tartalmaz, amely támogatja az immunrendszert. Megtalálható benne B1-, B2-vitamin, valamint A-provitamin is. Ásványi anyagok közül kiemelkedő a kalcium-, kálium-, magnézium- és vastartalma, amelyek hozzájárulnak a csontok, izmok és az idegrendszer egészséges működéséhez.
Csökkentheti a daganatos betegségek kialakulását
Antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatása nagyon jó.
Kutatások szerint rendszeres fogyasztása csökkentheti bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát, például a mell-, méhnyak-, vastagbél- és prosztatarák esetében.
Magas rosttartalma révén jótékony az emésztésre. Lassan emeli a vércukorszintet, így cukorbetegek számára is biztonságosan fogyasztható. Csökkenti a vérnyomást és segít megelőzni a szív- és érrendszeri betegségeket. Nem utolsó sorban a málna antioxidánsai javítják a bőr tónusát, feszességét, és segítenek megőrizni annak fiatalos megjelenését. A benne lévő B-vitaminok és folsav támogatják a haj növekedését, csökkentik a hajhullást, és erősítik a hajszálakat.
Lőrinc nap után is ehetünk dinnyét
A nyár slágerei között jegyzik továbbra is a görögdinnyét. Lőrinc napja, augusztus 10., régóta ismert népi időjósló nap. A néphagyomány úgy tartja, hogy augusztus 10-e után a dinnye „vizesebb”, „ízetlenebb” lesz, mintha „megromlana”. Megváltozik az íze, sokak szerint már nem olyan édes, zamatos, mint korábban. Ez azonban csak népi mondás, szinte biztosak lehetünk abban, hogy még a következő napokban is ehetünk a hazai finomságból. A kecskeméti piacon sok helyen kapható még magyar görögdinnye, 350-450 forint/kilogramm között, bár akad olyan stand is, ahol 499 forint/kilogramm és 699 forint/kilogramm a mézédes finomság ára. Hasonlóan a sárgadinnye ára is nagy eltérést mutat, 600-800 forint/kilogramm a legtöbb árusnál, de van, ahol 1500 forint/kilogramm.
Kecskeméti piacon egyre több a magyar szőlő
Nagy mennyiségben kapható már a hazai szőlő. A zöldségfélék terén is óriási a kínálat. Rengeteg a paprika és paradicsom, sok a cukkini és uborka is. Egyre olcsóbb a zöldbab és a csemege kukorica. A színes nyári virágcsokrok és a kardvirágok pedig nagyon hívogatóak.
