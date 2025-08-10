augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Piacolás

54 perce

A legdrágább gyümölcsök egyike, de amit a szervezetünkkel tesz, az megfizethetetlen

Címkék#gyümölcs#nyár#kecskeméti piac#árak#piaci körkép

A dinnye- és barackfélék viszik a pálmát ezekben a napokban. A kecskeméti piacon azonban más ízletes és nagyon egészséges gyümölcsök is kaphatók. Sőt az egyikük egy valódi vitamin- és antioxidáns-bomba! Drága, de rendkívül jótékony hatású.

Sebestyén Hajnalka

A kecskeméti piacon a vasárnap az egyik leglátogatottabb nap, ráadásul ezúttal a Bohém piaccal is kiegészült. A zöldség- és gyümölcskínálat óriási, az árak továbbra is nagyon széles skálán mozognak. Aki nemcsak finomat szeretne, hanem spórolna is, nézzen körbe, és csak azután vásároljon

eltérőek a kecskeméti piac árai, érdemes vásárlás előtt megnézni a gyümölcsöket,
A kecskeméti piac standjain az árak nagyon eltérőek
Fotó: Illusztráció/MW-archív

Drága, de finom és egészséges

Az egyik gyümölcs, a málna, szinte mindenhol ugyanannyiba kerül. Egy 25 dekás kis doboznyiért 1250 forintot kérnek. Drága, de már ez a néhány szem is nagyon jótékony hatással lehet szervezetünkre. Ez a finom gyümölcs valódi vitamin- és antioxidáns-bomba. Jelentős mennyiségű C-vitamint tartalmaz, amely támogatja az immunrendszert. Megtalálható benne B1-, B2-vitamin, valamint A-provitamin is. Ásványi anyagok közül kiemelkedő a kalcium-, kálium-, magnézium- és vastartalma, amelyek hozzájárulnak a csontok, izmok és az idegrendszer egészséges működéséhez.

Csökkentheti a daganatos betegségek kialakulását

Antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatása nagyon jó. 

Kutatások szerint rendszeres fogyasztása csökkentheti bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát, például a mell-, méhnyak-, vastagbél- és prosztatarák esetében.

Magas rosttartalma révén jótékony az emésztésre. Lassan emeli a vércukorszintet, így cukorbetegek számára is biztonságosan fogyasztható. Csökkenti a vérnyomást és segít megelőzni a szív- és érrendszeri betegségeket. Nem utolsó sorban a málna antioxidánsai javítják a bőr tónusát, feszességét, és segítenek megőrizni annak fiatalos megjelenését. A benne lévő B-vitaminok és folsav támogatják a haj növekedését, csökkentik a hajhullást, és erősítik a hajszálakat.

Lőrinc nap után is ehetünk dinnyét

A nyár slágerei között jegyzik továbbra is a görögdinnyét. Lőrinc napja, augusztus 10., régóta ismert népi időjósló nap. A néphagyomány úgy tartja, hogy augusztus 10-e után a dinnye „vizesebb”, „ízetlenebb” lesz, mintha „megromlana”. Megváltozik az íze, sokak szerint már nem olyan édes, zamatos, mint korábban. Ez azonban csak népi mondás, szinte biztosak lehetünk abban, hogy még a következő napokban is ehetünk a hazai finomságból. A kecskeméti piacon sok helyen kapható még magyar görögdinnye, 350-450 forint/kilogramm között, bár akad olyan stand is, ahol 499 forint/kilogramm és 699 forint/kilogramm a mézédes finomság ára. Hasonlóan a sárgadinnye ára is nagy eltérést mutat, 600-800 forint/kilogramm a legtöbb árusnál, de van, ahol 1500 forint/kilogramm.

Kecskeméti piacon egyre több a magyar szőlő

Nagy mennyiségben kapható már a hazai szőlő. A zöldségfélék terén is óriási a kínálat. Rengeteg a paprika és paradicsom, sok a cukkini és uborka is. Egyre olcsóbb a zöldbab és a csemege kukorica. A színes nyári virágcsokrok és a kardvirágok pedig nagyon hívogatóak. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu