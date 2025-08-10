A legdrágább gyümölcsök egyike, de amit a szervezetünkkel tesz, az megfizethetetlen

A kecskeméti piacon a vasárnap az egyik leglátogatottabb nap, ráadásul ezúttal a Bohém piaccal is kiegészült. A zöldség- és gyümölcskínálat óriási, az árak továbbra is nagyon széles skálán mozognak. Aki nemcsak finomat szeretne, hanem spórolna is, nézzen körbe, és csak azután vásároljon.

A kecskeméti piac standjain az árak nagyon eltérőek

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Drága, de finom és egészséges

Az egyik gyümölcs, a málna, szinte mindenhol ugyanannyiba kerül. Egy 25 dekás kis doboznyiért 1250 forintot kérnek. Drága, de már ez a néhány szem is nagyon jótékony hatással lehet szervezetünkre. Ez a finom gyümölcs valódi vitamin- és antioxidáns-bomba. Jelentős mennyiségű C-vitamint tartalmaz, amely támogatja az immunrendszert. Megtalálható benne B1-, B2-vitamin, valamint A-provitamin is. Ásványi anyagok közül kiemelkedő a kalcium-, kálium-, magnézium- és vastartalma, amelyek hozzájárulnak a csontok, izmok és az idegrendszer egészséges működéséhez.

Csökkentheti a daganatos betegségek kialakulását

Antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatása nagyon jó.

Kutatások szerint rendszeres fogyasztása csökkentheti bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát, például a mell-, méhnyak-, vastagbél- és prosztatarák esetében.

Magas rosttartalma révén jótékony az emésztésre. Lassan emeli a vércukorszintet, így cukorbetegek számára is biztonságosan fogyasztható. Csökkenti a vérnyomást és segít megelőzni a szív- és érrendszeri betegségeket. Nem utolsó sorban a málna antioxidánsai javítják a bőr tónusát, feszességét, és segítenek megőrizni annak fiatalos megjelenését. A benne lévő B-vitaminok és folsav támogatják a haj növekedését, csökkentik a hajhullást, és erősítik a hajszálakat.

Lőrinc nap után is ehetünk dinnyét

A nyár slágerei között jegyzik továbbra is a görögdinnyét. Lőrinc napja, augusztus 10., régóta ismert népi időjósló nap. A néphagyomány úgy tartja, hogy augusztus 10-e után a dinnye „vizesebb”, „ízetlenebb” lesz, mintha „megromlana”. Megváltozik az íze, sokak szerint már nem olyan édes, zamatos, mint korábban. Ez azonban csak népi mondás, szinte biztosak lehetünk abban, hogy még a következő napokban is ehetünk a hazai finomságból. A kecskeméti piacon sok helyen kapható még magyar görögdinnye, 350-450 forint/kilogramm között, bár akad olyan stand is, ahol 499 forint/kilogramm és 699 forint/kilogramm a mézédes finomság ára. Hasonlóan a sárgadinnye ára is nagy eltérést mutat, 600-800 forint/kilogramm a legtöbb árusnál, de van, ahol 1500 forint/kilogramm.