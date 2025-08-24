1 órája
Így oktatták a kis tudósokat a 1970-es években – fotók
Horák Béla kecskeméti helytörténeti kutató a napokban ünnepli 90. születésnapját. Bár életének csak egy kis szeletét tette ki az egykori Bács-Kiskun Megyei Művelődési Központnál eltöltött tíz éve, de munkásságára ma is sokan emlékeznek még. A kecskeméti múltidéző sorozatunkban az ismert szakember szívesen elevenítette fel, a mai Hírös Agóra 50 évvel ezelőtti korszakát.
Horák Béla vezette a hetvenes évek közepén az országosan is elismert természettudományos szakköröket. Nagyon sokrétű volt a munkája, az akkori gyerekek imádták. Mindezt történt egy olyan világban, amikor még nem volt internet, a szemléltető eszközökből is csak kevés. Horák Béla azonban nagyon sok megtett azért, hogy a kecskeméti és környékbeli gyerekek értékes tudással gyarapodhassanak. Ennek részleteiről mesélt a kecskeméti múltidéző során.
Visszatekintés a kezdetekre
1975. január 11-én nyitotta meg kapuit a Bács-Kiskun Megyei Művelődési Központ. Az alapítók között volt Horák Béla népművelő is, aki közel 10 évet töltött el az intézménynél. Az igazgató Gila János volt. Az alakuló csapatába még 1974 őszén beválogatta Horák Bélát, akkor még a Koháry utcában volt a székhelyük, a mai is működő nagy intézmény 1975-ben nyithatott meg.
– Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy Gila János felvett a dolgozói közé. Mérnök-tanári diplomával rendelkeztem, de korábban Bugacon tanítottam, számtant és fizikát, és a helyi művelődési ház vezetője voltam. Emellett a Természettudományi- és Ismeretterjesztő Társulat (TIT) csapatát is erősítettem, ennek keretében helytörténeti és ismeretterjesztő előadásokat tartottam a bugaci tanyavilágban élőknek, rendszeresen a hétvégeken, az esti órákban – emlékezett vissza Horák Béla.
A gyakorlat mellett népművelői képesítést is szerzett, így megismerkedhetett az igazi népművelés, ismeretterjesztés rejtelmeivel és sokat tanult az emberformáló lelki és szellemi hatásáról.
Kecskeméti múltidéző a sokszínű népművelői munkáról
– Már az első hónapban nagyon érdekes és izgalmas előadásokat szervezhettünk a társintézményekkel közösen, egészségügyi témában, de kémia-bemutatókat is tartottunk. Ebben természetesen nemcsak én vettem részt, ott volt például Wass-Eysen Erika biológia tanár is. A munkámban nagyszerű volt, hogy engedtek ötletelni, támogatták az elképzeléseimet – tette hozzá Horák Béla, majd a szakkörökre tért át.
Kis tudósok születtek a szakkörön
– A legnépszerűbb szakköröm a Kis tudós volt. Emlékszem, 1975 év vége felé odajött hozzám egy ismerős tanítónő, akinek nagyon tehetséges unokája volt. Arra biztatott, hogy a tehetséges és érdeklődő fiatalokat vezessem be a tudományok világába – mondta Horák Béla.
Így jött létre a Kis tudós szakkör, ahol több száz gyermek bővíthette tudását. Közülük többen orvosok, mérnökök, tanárok lettek. Ráadásul minden szakkör ingyenes volt.
– Népszerű volt még a csillagász, a rádió és biológiai szakkör is. A csillagászat különösen kedves volt a számomra, hiszen fiatalon elhunyt édesapám meglévő, sokrétű tudásanyagát adhattam át a gyerekeknek. Munkámat nagyban segítette, hogy a '70-es évek végén 150 ezer forint támogatást nyertem országos pályázaton, mely akkor rendkívül nagy értéknek számított. Kiváló eszközöket, távcsöveket vásároltam belőle, így valóban magas színvonalú szakköröket tarthattam. Tőlem ezt később E. Kovács Zoltán vette át. Szerveztünk autóbuszos filmvetítéseket is. A szakkörök szakszerű lebonyolításában nagyon sok kecskeméti tanár segítette a munkámat – mesélte.
Könyv is megörökítette a sikereket
A Megyei Művelődési Központ néven indult intézmény már az első időszakban kitűnt szakmai munkájával. Ezt nagyon jól összegezte Gila János igazgató saját könyvében, melynek címe A kecskeméti Erdei Ferenc Megyei Művelődési Központ első tíz éve.
„A Megyei Művelődési Központnál ismeretterjesztésünk sokrétűsége több tényező eredménye volt. Építhettünk az abban érdekelt szervezetek, a TIT, a Katona József Társaság, a Forrás, a Pályaválasztási Tanácsadó, a Kiskunsági Nemzeti Park, a könyvkiadók munkájára. Programunkat a tematikai változatosság és a formai gazdaság jellemezte, tartalma a valóságos igényekhez és az időszerűséghez igazodott. Házon belüli bázisát a két stúdió képezte, és fontos színterét alkották a klubok.”
Sokrétű természettudományos ismereteket sajátíthattak el a gyerekek
Gila János a könyvében kitért a két fő stúdió munkájára, melyek tökéletesen érzékeltetik, hogy azokban az években milyen sokrétű programkínálatot érhettek el a látogatók. Ezek közül az egyiket, a műszaki-természettudományos stúdiót Horák Béla vezette. Erről a következők olvashatók.
„A stúdió által gondozott témaköröket felsorolni is lehetetlen. Külön tanulmányt érdemelne a közlekedési kultúra fejlesztése terén végzett munkája (KRESZ tanfolyamok, közlekedési ankétok, fórumok, diagnosztikai tanfolyamok, szaklapok szerkesztőivel rendezett találkozások, stb.) és a megye művelődési otthonaiban rendezett módszertani bemutatói.
Közkedveltek voltak a nagy utazásokról szóló beszámolók, a híres magyar tudósok, feltalálók életéről, munkásságáról szóló előadások. Hasznát vették az iskolák a különböző kultúrtörténeti érdekességeket tematikusan feldolgozó kiállításoknak (Jedlik Ányos élete és találmánya, A szemüveg története) és a legújabb felfedezések eredményeiről tájékoztató eseményeknek (hologram, lézerbemutató, stb.). Az iskolák munkáját segítették a stúdió által szervezett biológiai, kémiai napok.”
Országosan is jó példa volt a kecskeméti szakköri munka
A stúdió munkája az épület falait is átlépték. Jó hírük pedig országosan is ismert volt.
„A különféle baráti körök és szakkörök, kirándulások, megfigyelések, tanulmányi utak hozzájárultak a környezet, a természet, valamint a műszaki és technikai kérdések megismeréséhez, a tehetségek kibontakozásához. A stúdióhoz tartozó tizenkét szakkör közül több szerepelt és nyert országos pályázaton. A stúdió egész tevékenysége a szakmai érdeklődés középpontjában állott. Több cikk, leírás és tv-műsor készült munkájáról, az általa kialakított képzési formák közül nem egy országosan példaértékűvé vált.”
Horák Béla méltán népszerű szakköreiről a Petőfi Népe is gyakran hírt adott.
