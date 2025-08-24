Így oktatták a kis tudósokat a 1970-es években – fotók

Horák Béla vezette a hetvenes évek közepén az országosan is elismert természettudományos szakköröket. Nagyon sokrétű volt a munkája, az akkori gyerekek imádták. Mindezt történt egy olyan világban, amikor még nem volt internet, a szemléltető eszközökből is csak kevés. Horák Béla azonban nagyon sok megtett azért, hogy a kecskeméti és környékbeli gyerekek értékes tudással gyarapodhassanak. Ennek részleteiről mesélt a kecskeméti múltidéző során.

Horák Béla egyik legnépszerűbb szakköre a Kis tudós volt, azon belül működött a csillagászat

Visszatekintés a kezdetekre

1975. január 11-én nyitotta meg kapuit a Bács-Kiskun Megyei Művelődési Központ. Az alapítók között volt Horák Béla népművelő is, aki közel 10 évet töltött el az intézménynél. Az igazgató Gila János volt. Az alakuló csapatába még 1974 őszén beválogatta Horák Bélát, akkor még a Koháry utcában volt a székhelyük, a mai is működő nagy intézmény 1975-ben nyithatott meg.

– Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy Gila János felvett a dolgozói közé. Mérnök-tanári diplomával rendelkeztem, de korábban Bugacon tanítottam, számtant és fizikát, és a helyi művelődési ház vezetője voltam. Emellett a Természettudományi- és Ismeretterjesztő Társulat (TIT) csapatát is erősítettem, ennek keretében helytörténeti és ismeretterjesztő előadásokat tartottam a bugaci tanyavilágban élőknek, rendszeresen a hétvégeken, az esti órákban – emlékezett vissza Horák Béla.

A gyakorlat mellett népművelői képesítést is szerzett, így megismerkedhetett az igazi népművelés, ismeretterjesztés rejtelmeivel és sokat tanult az emberformáló lelki és szellemi hatásáról.

Kecskeméti múltidéző a sokszínű népművelői munkáról

– Már az első hónapban nagyon érdekes és izgalmas előadásokat szervezhettünk a társintézményekkel közösen, egészségügyi témában, de kémia-bemutatókat is tartottunk. Ebben természetesen nemcsak én vettem részt, ott volt például Wass-Eysen Erika biológia tanár is. A munkámban nagyszerű volt, hogy engedtek ötletelni, támogatták az elképzeléseimet – tette hozzá Horák Béla, majd a szakkörökre tért át.

A csillagász szakkörön Horák Béla édesapja kutatásait vette alapul a tanítása során

Kis tudósok születtek a szakkörön

– A legnépszerűbb szakköröm a Kis tudós volt. Emlékszem, 1975 év vége felé odajött hozzám egy ismerős tanítónő, akinek nagyon tehetséges unokája volt. Arra biztatott, hogy a tehetséges és érdeklődő fiatalokat vezessem be a tudományok világába – mondta Horák Béla.