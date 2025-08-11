1 órája
Évtizedeken keresztül nem tudták felszámol, így ért véget a cigányváros története
Fény és árnyék városa. A 20. század elején a hírös várost gyakran emlegették így. A kecskeméti múltidéző séta során most az egykori cigányvárost mutatjuk be, mely meghatározó volt a hírös város történelmének.
A kecskeméti múltidéző forrása a Petőfi Népe egykori Grátisz mellékletében olvasható cikk volt, mely a kecskeméti Katona József Könyvtár helytörténeti gyűjteményében található évkönyvek alapján íródott. Sebestyén Imre képeslevelezőlap-gyűjtő hagyatékában több lap is fellelhető, mely a híres cigányvárost ábrázolja. Ebben az időszakban nem csak a képeslapokon, de festményeken és fotókon is megjelenítették a cigányvárost.
Kecskeméti múltidéző 100 év távlatából
Kecskemét látképe ezekben az években nem mindennapi képet mutatott: belvárosi paloták, emeletes házak, színház, a másik oldalon pedig peremkerületek, tanyavilág, szegénység. Az Erzsébetváros peremén, a Zsinór utca, Zöldfa utca és a Liba sor végénél a hajdani lezárt Gödrös temető mellett terült el a cigányváros, melynek az 1930-as években mintegy 2000 lakója volt. Az ott élők a házaikat viszonylag egyszerűen és olcsón építették fel. Ástak egy nagyobb gödröt, majd gerendavázas faltechnikával felhúzták a falat, és rátették a nádtetőt. Ablaka nemigen volt, vagy nagyon kicsi. A házak szorosan egymás mellett helyezkedtek el. Röviden így jellemezhetnénk az akkori cigányváros látképét.
Több évszázadra visszatekintő
A kecskeméti Katona József Könyvtár helytörténeti gyűjteményében található évkönyvekben ennél jóval több információ megtalálható, több évszázadra visszatekintve. A cigányváros kialakulásának kezdetét – adatok hiányában – nem ismerjük. Egy 1704. évi adólajstrom arról ad számot, hogy 25 cigány háztartásból négy család a nem cigány lakosság között élt, emellett 21 család elkülönült közösséget alkotott. Az viszont biztos a történelmi források szerint, hogy már 1596-ban voltak cigányok.
Meg akartak változtatni a cigányok életmódját
Az idők folyamán mind a helyi magisztrátus, mind az országos hatalmi szervek részéről többször kísérletet tettek a cigányság magyar lakosságétól eltérő szokásainak, életmódjának megváltoztatására.
Ennek keretében III. Károly király 1725-ben elrendelte a cigányság letelepítését azzal a fenyegetéssel, hogy a vonakodókat kitoloncoltatja, a visszatérőket pedig lefejezteti. A kecskeméti tanács évekkel később, 1749-ben megtiltotta, hogy cigányok vajdát tartsanak. A helytartó tanács 1759-ben kiadott rendeletével is a cigányok letelepítésére és az ezzel összefüggő életmód gyakorlására tett intézkedést.
Mária Terézia uralkodása alatt több rendeletet is alkottak azzal a céllal, hogy ezt a népréteget a földművelésbe, a termelőmunkába bekapcsolják. Ezt szerette volna elérni a kecskeméti magisztrátus is.
Földet is kaptak, akik engedelmeskedtek
Egy 1769-ben kiadott rendelettel tudatosították, hogy a magyarok életmódjához alkalmazkodó cigányokat földterülettel jutalmazzák. Természetesen a cigányság asszimilálására irányuló törekvések – az erőszakos eszközök alkalmazásával – sorra kudarcot vallottak.
A sikertelen kísérletezések után 1804-ben a város maga osztott ingyen 30x20-as telkeket, hogy a szétszórt, városszéli letelepedéstől vagy vályogvetőkben épített putrilakásoktól eltilthassa őket. Ez a telekadományozás azt a célt szolgálta, hogy tűzbiztonság szempontjából igen veszélyes házaikat, a polgárok hajlékaitól elkülöníthesse.
Putrilakásokban éltek
A cigányság létszámát az akkori összeírásokból ismerhetjük meg. Eszerint 1768-ban Kecskeméten 21996 fő magyar és 304 fő cigány lakos élt. 1893-ban már 453 cigány élt a városban, akik 72 putriban és 6 házban laktak. 1909-ben már 136 cigány családot tartanak számon 563 fővel.
Az évkönyvben olvasható: a foglalkozásuk szerint volt közöttük cigány kovács, vályogvető, lócsiszár, ószeres, muzsikus, napszámos, edényárus, kőműves, szobafestő és asztalos. A felmérés szerint a cigányok a gyermekeiket rendesen iskoláztatták. A tanulók legtöbbje a Kuruc téri iskolát látogatta, de egy-két jó zenei képességű gyermek a Városi Zeneiskola növendéke volt.
Fel akarták számolni a cigányvárost
Mind a cigányváros fekvése, elégtelen közegészségügyi, zsúfoltsága miatt a lakótelepet 1873 óta többször fel akarták számolni. Ebben a kérdésben különösen nagy elszánást mutatott a város 1902-ben.
Ekkor a legtöbb indokot a tüdővész nagy arányban való előfordulása, mindenféle betegség állandó tanyájának megszüntetése, valamint a város szépítésének és vagyonbiztonságának emelési szándéka szolgáltatta.
A cigány lakosságot tíz év alatt tervezték a város lakosai között elvegyülve kitelepíteni, és a putrikat lerombolni. Ezt a tervet azonban nem sikerült megvalósítaniuk.
Halálos áldozata is lett a putriknak
Hasonlóan nagy gondolatok születtek még 1938-ban. Egy új cigányváros felépítésének szükségességét ekkor a telep egyik putrijának halálos áldozatot is követelő beomlása vetette fel. Az új telep terve már 1936-ban elkészült, amit a cigány lakosság összeírása vezetett be. Az összeírás szerint az anyaváros 192 putrijának ekkor összesen 848 lakója volt. Az új telepen háromlakásos házak felépítésére tettek javaslatot, melynek megvalósítására 150 ezer pengőre lett volna szükség, de pénz híján ezt a tervet sem hajthatták végre.
A sikert a hatvanas évek hozták meg
A több sikertelen nekifutás után a cigányváros felszámolására csak 1963-64-ben kerülhetett sor. A cigány családok részére a város különböző pontjain, így az Alsószéktóban, a Rendőrfaluban, a Méhesfaluban, a Hunyadivárosban, a Matkói úton, és a Tatár soron összesen 156 darab szoba-konyhás lakást építettek ikerház kivitelben. Ezután a putrikat eldózerolták és megszüntették a cigányvárost.
