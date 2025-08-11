Évtizedeken keresztül nem tudták felszámol, így ért véget a cigányváros története

A kecskeméti múltidéző forrása a Petőfi Népe egykori Grátisz mellékletében olvasható cikk volt, mely a kecskeméti Katona József Könyvtár helytörténeti gyűjteményében található évkönyvek alapján íródott. Sebestyén Imre képeslevelezőlap-gyűjtő hagyatékában több lap is fellelhető, mely a híres cigányvárost ábrázolja. Ebben az időszakban nem csak a képeslapokon, de festményeken és fotókon is megjelenítették a cigányvárost.

A kecskeméti múltidéző az egykori cigányváros történetét idézi fel

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Kecskeméti múltidéző 100 év távlatából

Kecskemét látképe ezekben az években nem mindennapi képet mutatott: belvárosi paloták, emeletes házak, színház, a másik oldalon pedig peremkerületek, tanyavilág, szegénység. Az Erzsébetváros peremén, a Zsinór utca, Zöldfa utca és a Liba sor végénél a hajdani lezárt Gödrös temető mellett terült el a cigányváros, melynek az 1930-as években mintegy 2000 lakója volt. Az ott élők a házaikat viszonylag egyszerűen és olcsón építették fel. Ástak egy nagyobb gödröt, majd gerendavázas faltechnikával felhúzták a falat, és rátették a nádtetőt. Ablaka nemigen volt, vagy nagyon kicsi. A házak szorosan egymás mellett helyezkedtek el. Röviden így jellemezhetnénk az akkori cigányváros látképét.

Több évszázadra visszatekintő

A kecskeméti Katona József Könyvtár helytörténeti gyűjteményében található évkönyvekben ennél jóval több információ megtalálható, több évszázadra visszatekintve. A cigányváros kialakulásának kezdetét – adatok hiányában – nem ismerjük. Egy 1704. évi adólajstrom arról ad számot, hogy 25 cigány háztartásból négy család a nem cigány lakosság között élt, emellett 21 család elkülönült közösséget alkotott. Az viszont biztos a történelmi források szerint, hogy már 1596-ban voltak cigányok.

Meg akartak változtatni a cigányok életmódját

Az idők folyamán mind a helyi magisztrátus, mind az országos hatalmi szervek részéről többször kísérletet tettek a cigányság magyar lakosságétól eltérő szokásainak, életmódjának megváltoztatására.

Ennek keretében III. Károly király 1725-ben elrendelte a cigányság letelepítését azzal a fenyegetéssel, hogy a vonakodókat kitoloncoltatja, a visszatérőket pedig lefejezteti. A kecskeméti tanács évekkel később, 1749-ben megtiltotta, hogy cigányok vajdát tartsanak. A helytartó tanács 1759-ben kiadott rendeletével is a cigányok letelepítésére és az ezzel összefüggő életmód gyakorlására tett intézkedést.