augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Betörtek a kecskeméti menhelyre, a polgármester bemutatta az új áruház helyszínét

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun vasárnapi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy betörtek a kecskeméti menhelyre, drogterjesztő hálózatra csaptak le a rendőrök, illetve, hogy bemutatta Kecskemét új áruházának helyét a polgármester.

Baon.hu

Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy ellopták a kecskeméti menhely szivattyúját, a Kecskeméti Kisvasúti Napon pöfögött az Ezüst Nyil, valamint, hogy villanyoszlopnak ütközött egy autó Soltvadkerten.

betörtek a kecskeméti menhelyre, ellopták a szivattyút,
Ellopták a kecskeméti menhely szivattyúját
Fotó: Gábor János / Archív felvétel

Bács-Kiskun 5 legjobb strandja – a helyiek letették a voksukat

Több százan írták meg Facebook-oldalunkon, hol szeretnek a legjobban strandolni. A válaszadók véleményei alapján elkészítettünk egy toplistát. Ezek a legjobb strandok Bács-Kiskunban.

Kétszáz éve született a neves csillagász, híres szülöttére emlékezett Hercegszántó

A neves csillagászra, matematikusra emlékeztek tisztelői Hercegszántón. Kondor Gusztáv leszármazottai is tiszteletüket tették az ünnepségen.

Lefőzi a világot Bács-Kiskun, a troll nudlitól a gőzölgő bográcsokig 10 ínycsiklandó rekord a megyéből

Bács-Kiskunban végtelen a gasztronómiai kreativitás. A Guinness-rekord szó szerint gőzölög a bográcsok fölött: itt születnek az ország – sőt, néha a világ – legnagyobb, legízletesebb, leglátványosabb ételei. A helyiek nem aprózzák el, ha pacalról, langallóról vagy hidegtálról van szó.

Lángok borították be a családi házat, lakhatatlanná vált az épület

Egy hetven négyzetméteres családi háznak és melléképületének tetőszerkezete égett Tiszakécskén, a Bögiszőlő tanyán vasárnap reggel. A tiszakécskei önkormányzati tűzoltókat követően a kecskeméti hivatásos tűzoltók is a helyszínre értek, három vízsugárral oltották el a lángokat.

Drogterjesztő hálózat tagjaira csaptak le a rendőrök Kiskunfélegyházán

Új pszichoaktív anyaggal kereskedő hálózatra csaptak le a rendőrök Kiskunfélegyházán és környékén. Három férfit vettek őrizetbe.

Kézzelfoghatóvá vált a fejlesztés, bemutatta az új áruház helyszínét Kecskemét polgármestere

Kecskemét polgármestere, Szemereyné dr. Pataki Klaudia Facebook-oldalán is részletesen beszélt a jó hírről. Új élelmiszerboltot kap Kósafalu.

A Duna sem tudott kifogni rajta, ez a telefon simán kibírta két napig a víz alatt

Egy TikTok-videóban mutatták be, hogyan került elő a víz mélyéből egy teljesen működőképes Iphone 16 Pro Max, amely két napot töltött a Ráczkevei-Dunában. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) búvárainak segítségével sikerült biztonságosan kiemelni a Duna vizéből a készüléket.

A tengeren túlról is érkezett oldalkocsis motoros Félegyházára, világszerte népszerű a találkozó

Immár tizenegyedik alkalommal érkeztek hazánkból és más országokból motorosok a kiskunfélegyházi Parkerdőbe. A nemzetközi oldalkocsis motoros találkozó öt napig tartó programjában minden korosztály megtalálta magának a saját szórakozási lehetőségét.

Újra pöfögött az Ezüst Nyíl, bárki kipróbálhatta a legendás hajtányt

Ezen a hétvégén nagyon különleges programot tartottak Kecskeméten. A Kecskeméti Kisvasúti Nap és Hajtányparádén frissen felújított modelleket mutattak be a kiállításokon, és a járatokkal még az Ősök Napjára is el lehetett utazni, az utolsó napon pedig a nagy különlegességet, az Ezüst Nyilat is bemutatták.

A legdrágább gyümölcsök egyike, de amit a szervezetünkkel tesz, az megfizethetetlen

A dinnye- és barackfélék viszik a pálmát ezekben a napokban. A kecskeméti piacon azonban más ízletes és nagyon egészséges gyümölcsök is kaphatók. Sőt az egyikük egy valódi vitamin- és antioxidáns-bomba! Drága, de rendkívül jótékony hatású.

Ellopták az állatok vizét biztosító szivattyút a kecskeméti menhelyről, de az igazán meglepő fordulat ezután történt

Az állatmenhely önfeláldozóan fogadja be és gondozza a gazdátlan jószágokat. Szomorú dologra ébredtek azonban szombaton a kecskeméti menhelyen, betörtek hozzájuk.

Újra együtt ünnepeltek a Kárpát-medencei magyarok, a jubiláló fesztivál az összetartozást erősítette

A hétvégén rendezték meg a XX. Kelebiai Kárpát Fesztivált, a háromnapos rendezvény keretében kiállítás, népzenei találkozó, főzőverseny, gyermekprogramok, ügyességi verseny és könnyűzenei koncertek követték egymást. A Kelebiai Kárpát Fesztivál a település legjelentősebb éves nyári rendezvénye.

Egy kisgyermeket is kórházba szállítottak a baleset helyszínéről

Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó a Vadkerti-tó úton, Soltvadkert külterületén. Az 53-54-es főút körforgalomtól a vadkerti-tó irányába vezető úton történt a baleset, információink szerint a helyszínről egy férfit és egy kisgyereket szállítottak a kiskőrösi mentők a halasi kórház sürgősségi osztályára. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu