Betörtek a kecskeméti menhelyre, a polgármester bemutatta az új áruház helyszínét

Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy ellopták a kecskeméti menhely szivattyúját, a Kecskeméti Kisvasúti Napon pöfögött az Ezüst Nyil, valamint, hogy villanyoszlopnak ütközött egy autó Soltvadkerten.

Ellopták a kecskeméti menhely szivattyúját

Fotó: Gábor János / Archív felvétel

Bács-Kiskun 5 legjobb strandja – a helyiek letették a voksukat

Több százan írták meg Facebook-oldalunkon, hol szeretnek a legjobban strandolni. A válaszadók véleményei alapján elkészítettünk egy toplistát. Ezek a legjobb strandok Bács-Kiskunban.

Kétszáz éve született a neves csillagász, híres szülöttére emlékezett Hercegszántó

A neves csillagászra, matematikusra emlékeztek tisztelői Hercegszántón. Kondor Gusztáv leszármazottai is tiszteletüket tették az ünnepségen.

Lefőzi a világot Bács-Kiskun, a troll nudlitól a gőzölgő bográcsokig 10 ínycsiklandó rekord a megyéből

Bács-Kiskunban végtelen a gasztronómiai kreativitás. A Guinness-rekord szó szerint gőzölög a bográcsok fölött: itt születnek az ország – sőt, néha a világ – legnagyobb, legízletesebb, leglátványosabb ételei. A helyiek nem aprózzák el, ha pacalról, langallóról vagy hidegtálról van szó.

Lángok borították be a családi házat, lakhatatlanná vált az épület

Egy hetven négyzetméteres családi háznak és melléképületének tetőszerkezete égett Tiszakécskén, a Bögiszőlő tanyán vasárnap reggel. A tiszakécskei önkormányzati tűzoltókat követően a kecskeméti hivatásos tűzoltók is a helyszínre értek, három vízsugárral oltották el a lángokat.

Drogterjesztő hálózat tagjaira csaptak le a rendőrök Kiskunfélegyházán

Új pszichoaktív anyaggal kereskedő hálózatra csaptak le a rendőrök Kiskunfélegyházán és környékén. Három férfit vettek őrizetbe.

Kézzelfoghatóvá vált a fejlesztés, bemutatta az új áruház helyszínét Kecskemét polgármestere

Kecskemét polgármestere, Szemereyné dr. Pataki Klaudia Facebook-oldalán is részletesen beszélt a jó hírről. Új élelmiszerboltot kap Kósafalu.

A Duna sem tudott kifogni rajta, ez a telefon simán kibírta két napig a víz alatt

Egy TikTok-videóban mutatták be, hogyan került elő a víz mélyéből egy teljesen működőképes Iphone 16 Pro Max, amely két napot töltött a Ráczkevei-Dunában. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) búvárainak segítségével sikerült biztonságosan kiemelni a Duna vizéből a készüléket.