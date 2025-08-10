1 órája
Betörtek a kecskeméti menhelyre, a polgármester bemutatta az új áruház helyszínét
Összeszedtük Bács-Kiskun vasárnapi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy betörtek a kecskeméti menhelyre, drogterjesztő hálózatra csaptak le a rendőrök, illetve, hogy bemutatta Kecskemét új áruházának helyét a polgármester.
Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy ellopták a kecskeméti menhely szivattyúját, a Kecskeméti Kisvasúti Napon pöfögött az Ezüst Nyil, valamint, hogy villanyoszlopnak ütközött egy autó Soltvadkerten.
Bács-Kiskun 5 legjobb strandja – a helyiek letették a voksukat
Több százan írták meg Facebook-oldalunkon, hol szeretnek a legjobban strandolni. A válaszadók véleményei alapján elkészítettünk egy toplistát. Ezek a legjobb strandok Bács-Kiskunban.
Kétszáz éve született a neves csillagász, híres szülöttére emlékezett Hercegszántó
A neves csillagászra, matematikusra emlékeztek tisztelői Hercegszántón. Kondor Gusztáv leszármazottai is tiszteletüket tették az ünnepségen.
Lefőzi a világot Bács-Kiskun, a troll nudlitól a gőzölgő bográcsokig 10 ínycsiklandó rekord a megyéből
Bács-Kiskunban végtelen a gasztronómiai kreativitás. A Guinness-rekord szó szerint gőzölög a bográcsok fölött: itt születnek az ország – sőt, néha a világ – legnagyobb, legízletesebb, leglátványosabb ételei. A helyiek nem aprózzák el, ha pacalról, langallóról vagy hidegtálról van szó.
Lángok borították be a családi házat, lakhatatlanná vált az épület
Egy hetven négyzetméteres családi háznak és melléképületének tetőszerkezete égett Tiszakécskén, a Bögiszőlő tanyán vasárnap reggel. A tiszakécskei önkormányzati tűzoltókat követően a kecskeméti hivatásos tűzoltók is a helyszínre értek, három vízsugárral oltották el a lángokat.
Drogterjesztő hálózat tagjaira csaptak le a rendőrök Kiskunfélegyházán
Új pszichoaktív anyaggal kereskedő hálózatra csaptak le a rendőrök Kiskunfélegyházán és környékén. Három férfit vettek őrizetbe.
Kézzelfoghatóvá vált a fejlesztés, bemutatta az új áruház helyszínét Kecskemét polgármestere
Kecskemét polgármestere, Szemereyné dr. Pataki Klaudia Facebook-oldalán is részletesen beszélt a jó hírről. Új élelmiszerboltot kap Kósafalu.
A Duna sem tudott kifogni rajta, ez a telefon simán kibírta két napig a víz alatt
Egy TikTok-videóban mutatták be, hogyan került elő a víz mélyéből egy teljesen működőképes Iphone 16 Pro Max, amely két napot töltött a Ráczkevei-Dunában. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) búvárainak segítségével sikerült biztonságosan kiemelni a Duna vizéből a készüléket.
A tengeren túlról is érkezett oldalkocsis motoros Félegyházára, világszerte népszerű a találkozó
Immár tizenegyedik alkalommal érkeztek hazánkból és más országokból motorosok a kiskunfélegyházi Parkerdőbe. A nemzetközi oldalkocsis motoros találkozó öt napig tartó programjában minden korosztály megtalálta magának a saját szórakozási lehetőségét.
Újra pöfögött az Ezüst Nyíl, bárki kipróbálhatta a legendás hajtányt
Ezen a hétvégén nagyon különleges programot tartottak Kecskeméten. A Kecskeméti Kisvasúti Nap és Hajtányparádén frissen felújított modelleket mutattak be a kiállításokon, és a járatokkal még az Ősök Napjára is el lehetett utazni, az utolsó napon pedig a nagy különlegességet, az Ezüst Nyilat is bemutatták.
A legdrágább gyümölcsök egyike, de amit a szervezetünkkel tesz, az megfizethetetlen
A dinnye- és barackfélék viszik a pálmát ezekben a napokban. A kecskeméti piacon azonban más ízletes és nagyon egészséges gyümölcsök is kaphatók. Sőt az egyikük egy valódi vitamin- és antioxidáns-bomba! Drága, de rendkívül jótékony hatású.
Ellopták az állatok vizét biztosító szivattyút a kecskeméti menhelyről, de az igazán meglepő fordulat ezután történt
Az állatmenhely önfeláldozóan fogadja be és gondozza a gazdátlan jószágokat. Szomorú dologra ébredtek azonban szombaton a kecskeméti menhelyen, betörtek hozzájuk.
Újra együtt ünnepeltek a Kárpát-medencei magyarok, a jubiláló fesztivál az összetartozást erősítette
A hétvégén rendezték meg a XX. Kelebiai Kárpát Fesztivált, a háromnapos rendezvény keretében kiállítás, népzenei találkozó, főzőverseny, gyermekprogramok, ügyességi verseny és könnyűzenei koncertek követték egymást. A Kelebiai Kárpát Fesztivál a település legjelentősebb éves nyári rendezvénye.
Egy kisgyermeket is kórházba szállítottak a baleset helyszínéről
Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó a Vadkerti-tó úton, Soltvadkert külterületén. Az 53-54-es főút körforgalomtól a vadkerti-tó irányába vezető úton történt a baleset, információink szerint a helyszínről egy férfit és egy kisgyereket szállítottak a kiskőrösi mentők a halasi kórház sürgősségi osztályára.