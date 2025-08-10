Ellopták az állatok vizét biztosító szivattyút a menhelyről, de az igazán meglepő fordulat ezután történt

Szomorú hírt közölt szombat este a Menhely az Állatokért Alapítvány. Az ott dolgozók arra keltek aznap reggel, hogy a kecskeméti menhelyre betörtek, a kutat és a szivattyút pedig ellopták. A lopás, betörés minden esetben bűncselekmény, azonban ezt a rászoruló állatokkal és azt őt gondozókkal tenni, egyszerűen aljasság.

Ellopták a szivattyút a kecskeméti menhelyről

Forrás: Menhely Az Állatokért Alapítvány - Kecskemét Facebook-oldala

A kecskeméti menhelyt nagy baj fenyegette

A menhely Facebook-bejegyzésben osztotta meg a történteket, képeket is közzétett a szivattyú hűlt helyéről. A károk a 140 ezer forintot is meghaladták, ami egy állatmenhely esetén igen komoly összeg, hisz a számtalan gazdára váró kisállat fenntartása napról napra jelentős költség. A szivattyú nélkül az állatok itatása és a növények locsolása is lehetetlen, ami a nyári kánikulában kifejezetten kritikus.

Névtelen jótevő

A bejegyzésre szerencsére gyorsan és sokan reagáltak – köztük a Kecskeméti Önkormányzat is felajánlotta segítségét – ám végül egy kedves, névtelen hölgy volt, aki önzetlenül már következő nap, vasárnap reggel átutalta a károkat fedező összeget. A Kecskeméti Menhely az Állatokért háláját fejezte ki azoknak, akik segítő kezet nyújtottak a bajban.