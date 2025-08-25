Új mobil MR-berendezés segíti a gyógyítást Kecskeméten

Ez a fejlesztés lehetővé teszi, hogy a páciensek a következő hetekben is folyamatos, magas színvonalú MR-vizsgálatokhoz jussanak a kecskeméti kórházban, amíg az új, állandó MR-készülék telepítése és beüzemelése be nem fejeződik.

A kecskeméti kórház új mobil MR-berendezést kapott

Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház

A kecskeméti kórház betegei mellett a kalocsaiak is örülhetnek

A jó hírt a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház osztotta meg a Facebook-oldalán. Már korábban hírül adták: az országos képalkotó diagnosztikai modernizációs program keretében kormányzati forrásból 30 darab CT- és 11 darab MR-készüléket szereznek be központilag 22,6 milliárd forint értékben. Ennek köszönhetően a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház több száz milliós fejlesztést valósít meg az Országos Kórházi Főigazgatóság koordinálásával, melynek részeként Kecskemétre új, innovatív MR-készülék érkezik, a Kalocsai Szent Kereszt Kórház telephelyen pedig a CT-berendezés újul meg.

Gyorsan reagáltak a meghibásodásra

A most működésbe állított mobil MR-egység Kecskemétre érkezése a kórház gyors és felelősségteljes válasza volt a jelenlegi MR-berendezés váratlan meghibásodására. A vezetőség azért döntött a mobil berendezés mellett, mert már korábban elindította az új MR-beszerzés folyamatát, és a régi MR-berendezést csak jelentős, 40 millió forintos javítással lehetett volna helyreállítani.

A mobil MR nagyobb és korszerűbb

A kórház vezetősége további részleteket is megosztott. A mobil MR-berendezéshez szükséges speciális áramfelvételi pont elkészült, a berendezés augusztus 21-én érkezett meg, és a szükséges hatósági feladatok elvégzése és munkatársak betanítása után az üzemszerű működés 2025. augusztus 26-án megkezdődik.

A régi MR-berendezés lebontása már elkezdődött, az új csúcstechnológiás MR-berendezés az ősz folyamán érkezik.

A most üzembe állított mobil MR-berendezés az egyik legkorszerűbb gép jelenleg a világon. A 70 cm-es alagútnyílás – szemben a korábbi 60 cm-rel – jóval tágasabb, ami különösen fontos a klausztrofóbiára hajlamos vagy nagyobb testalkatú betegek számára, a vizsgálat kevésbé szorongató élmény, a páciens kényelmesebben helyezkedhet el.