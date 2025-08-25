Új berendezés segíti a gyógyítást, több településen nem lesz áram

augusztus 25., hétfő

Összeszedtük Bács-Kiskun hétfői kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy ősszel érkezik az új MR-készülés a kecskeméti kórházba, több településen várható áramszünet, valamint, hogy jelesre vizsgáztak a kecskemétiek összefogásból.

Várkonyi Rozália

Hétfőn sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy új mobil MR-berendezés szolgálja a kecskeméti kórház betegeit, újabb luxusautó kaptak lencsevégre Kecskeméten, illetve, hogy borzalmas tragédia történt Orosházán.

Új berendezés segíti a gyógyítást a kecskeméti kórházban
Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Facebook-oldala

Balla László visszalép a polgármester-jelöltségtől Kiskunfélegyházán

Újabb váratlan fordulat Kiskunfélegyházán. Balla László alpolgármester hétfőn reggel bejelentette, hogy visszalép a kiskunfélegyházi időközi választáson való megmérettetéstől. Visszalépésével Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a Nemzeti Fórum elnöke kérésének tesz eleget.

Hogyan segíthetjük gyermekünket az iskolakezdés zökkenőmentes átállásában? Íme 5 bevált módszer

Az iskolai életre való átszokás minden gyermek életében komoly mérföldkő, és nemcsak az új környezet, hanem a napi rutin változása is megterhelő lehet. A szülőknek kulcsszerepük van abban, hogy hogyan könnyítik meg a gyermekeknek az iskolakezdést. Kardos Márton pszichológus tanácsai segítenek abban, hogyan támogathatjuk a kicsiket ebben a fontos átmeneti időszakban.

Bács-Kiskun nagy részén nem lesz áram a következő napokban, itt vannak a helyszínek és időpontok

Az MVM által végzett tervezett karbantartási munkálatok miatt több településen nem lesz áram. Cikkünkben részletesen felsoroljuk az érintett településeket, valamint az áramszünetek pontos időpontjait.

Majdnem megdőlt hajnalban a hidegrekord, Baja továbbra is tartja a helyét a csúcson

Hétfő hajnalban több helyen 5 fok alá csökkent a hőmérséklet – mindössze tizedek választották el a 45 éves hidegrekordtól. Ezzel szemben 2011-ben Baján 39,2 fokot mértek napközben, amely mindmáig országos melegrekordnak számít.

Balesetet szenvedett a lopott autóval, majd az anyósülésén álomra hajtotta a fejét

A fiatal férfinak nem volt nehéz dolga, a nyitva hagyott autót könnyen el tudta lopni, ám pechére balesetet szenvedett, majd mivel elaludt az autóban, hamar megtalálták a rendőrök.

Új mobil MR-berendezés segíti a gyógyítást a kecskeméti kórházban

Elkezdődött a több száz milliós diagnosztikai fejlesztés a hírös városban. 2025. augusztus 26-tól új mobil MR-berendezés szolgálja a kecskeméti kórház betegeit. Ősszel pedig érkezik az új, innovatív MR-készülék.

Keddtől ismét drágul a benzin és a gázolaj

Az autósoknak ismét mélyebbre kell a zsebükbe nyúlniuk! Holnaptól nemcsak a benzin-, hanem a dízelfronton is üzemanyagár-növekedés várható.

Erre nincsenek szavak: édesanyjuk elvesztése után édesapjuk is elhunyt, öt gyermek maradt árván

Borzalmas tragédia történ Orosházán. Hirtelen elhunyt öt gyermek édesanya. A gyász után újabb csapás érte a gyerekeket. Meghalt az édesapa is.

Varázstáska tanszergyűjtés: a kecskemétiek idén is jelesre vizsgáztak összefogásból

Kecskeméten már évekre visszanyúló hagyománya van annak, hogy a város lakossága, civil szervezetek és cégek összefognak annak érdekében, hogy megkönnyítsék a rászorulók iskolakezdését. Idén sem volt ez másképp, a Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akció több száz gyermeknek okozott örömöt.

Befejeződött a Rudolf-kert fejlesztése, új otthont kapnak a városi rendezvények és koncertek

Az óriási támogatás segítségével teljesen új funkciója lesz az egykori Kislovarda műemléki épületének és a Rudolf-laktanya területének is. A felújítások segítségével új helyszínt kapnak a kulturális események.

Kecskeméten tűnt fel a világ egyik legritkább Ferrarija, mindössze 15 darab készült belőle

Újabb luxusautót kapott lencsevégre a népszerű TikTokos, Epixk Kecskemét belvárosában. A Ferrari F8 Spider Novitec N-Largo olyan ritka, hogy mindössze 15 darab létezik a világon.

 

