Új berendezés segíti a gyógyítást, több településen nem lesz áram

Új berendezés segíti a gyógyítást a kecskeméti kórházban

Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Facebook-oldala

Balla László visszalép a polgármester-jelöltségtől Kiskunfélegyházán

Újabb váratlan fordulat Kiskunfélegyházán. Balla László alpolgármester hétfőn reggel bejelentette, hogy visszalép a kiskunfélegyházi időközi választáson való megmérettetéstől. Visszalépésével Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a Nemzeti Fórum elnöke kérésének tesz eleget.

Hogyan segíthetjük gyermekünket az iskolakezdés zökkenőmentes átállásában? Íme 5 bevált módszer

Az iskolai életre való átszokás minden gyermek életében komoly mérföldkő, és nemcsak az új környezet, hanem a napi rutin változása is megterhelő lehet. A szülőknek kulcsszerepük van abban, hogy hogyan könnyítik meg a gyermekeknek az iskolakezdést. Kardos Márton pszichológus tanácsai segítenek abban, hogyan támogathatjuk a kicsiket ebben a fontos átmeneti időszakban.

Bács-Kiskun nagy részén nem lesz áram a következő napokban, itt vannak a helyszínek és időpontok

Az MVM által végzett tervezett karbantartási munkálatok miatt több településen nem lesz áram. Cikkünkben részletesen felsoroljuk az érintett településeket, valamint az áramszünetek pontos időpontjait.

Majdnem megdőlt hajnalban a hidegrekord, Baja továbbra is tartja a helyét a csúcson

Hétfő hajnalban több helyen 5 fok alá csökkent a hőmérséklet – mindössze tizedek választották el a 45 éves hidegrekordtól. Ezzel szemben 2011-ben Baján 39,2 fokot mértek napközben, amely mindmáig országos melegrekordnak számít.

Balesetet szenvedett a lopott autóval, majd az anyósülésén álomra hajtotta a fejét

A fiatal férfinak nem volt nehéz dolga, a nyitva hagyott autót könnyen el tudta lopni, ám pechére balesetet szenvedett, majd mivel elaludt az autóban, hamar megtalálták a rendőrök.

Új mobil MR-berendezés segíti a gyógyítást a kecskeméti kórházban

Elkezdődött a több száz milliós diagnosztikai fejlesztés a hírös városban. 2025. augusztus 26-tól új mobil MR-berendezés szolgálja a kecskeméti kórház betegeit. Ősszel pedig érkezik az új, innovatív MR-készülék.