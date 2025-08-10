augusztus 10., vasárnap

Újra pöfögött az Ezüst Nyíl, bárki kipróbálhatta a legendás hajtányt – videóval

Címkék#baon videó#hajtány#Ezüst Nyíl#Kecskeméti Kisvasút

Ezen a hétvégén nagyon különleges programot tartottak Kecskeméten. A Kecskeméti Kisvasúti Nap és Hajtányparádén frissen felújított modelleket mutattak be a kiállításokon, és a járatokkal még az Ősök Napjára is el lehetett utazni, az utolsó napon pedig a nagy különlegességet, az Ezüst Nyilat is bemutatták.

Brockmeyer Sophie Isabella

Augusztus 8-tól 10-ig tartottak a Kecskeméti Kisvasúti Napok, ahol a látogatók visszautazhattak egy kicsit az időben. Ezeken a napokon nem csak megnézhették, hanem ki is próbálhatták a hajtányjáratokat, így az Ezüst Nyilat is nagy örömmel próbálták ki a vendégek.

Kecskeméti Kisvasút Nap sztárja az Ezüst Nyíl,
A Kecskeméti Kisvasúti Napokon a látogatók visszautazhattak az időben
Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

Hajtánnyal az Ősök Napjára

Pénteken és szombaton is hajtányjáratok közlekedtek Kecskemét – Jakabszállás – Bugac – Szank – Kiskunmajsa között. A járatok ráadásul az Ősök Napja programjaihoz igazították, így a bugaci pusztába is ki lehetett jutni a járművekkel. Szombaton a látogatók a kiállítás keretei között a kézi- és lábhajtányokat is kipróbálhatták teljesen díjmentesen. 

A legendás Ezüst Nyíl

Vasárnap pedig sor került az S05-207 pályaszámú, Skoda motoros, 6 személyes motoros hajtány, azaz az Ezüst Nyíl bemutatására. Nagy József, a MÁV főtanácsosa és a kuratórium titkára mesélt a közönségnek a kiállított különlegességről. Története szerint 1977-ben a Szentesi Motorgarázsban teljes körű felújítást kapott, amióta a „bugaci kispöfögések” és hajtánytalálkozók népszerű fellépője volt. 2023 júniusában került Kecskemétre, ahol újabb felújítás után, a Kecskeméti Kisvasúton kialakított hajtánypályán idézi meg a dicső múltat. 

fejlesztések várhatók a Kecskeméti Kisvasúton,
Tovább fejlődik a Kecskeméti Kisvasút
Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

A Kecskeméti Kisvasút tovább fejlődik

Kékesi Márton a vasútüzem vezetője pedig arról számolt be hírportálunknak, hogy a fejlesztések, felújítások itt nem érnek véget, és izgalmas intézkedések vannak tervben a jövőre nézve is.

 

