Vízre szomjazó óriás, ritka fotó került elő a kecskeméti gőzmozdonyról

A gőzmozdonyok ma már nagyrészt eltűntek, egykor azonban ők uralták a síneket. A múlt egy pillanata bukkant fel a közelmúltban: a Kecskeméti Kisvasút gőzöséről készült fénykép, amelyen éppen vizet vesz.

Mócza Milán

A világ folyamatosan változik, és a tömegközlekedés talán a legszembetűnőbb példája ennek. A száz kilométer/órával száguldó vonatok és a repülők korában sokan már elfelejtették, milyen is volt egy igazi gőzmozdony lassú, pöfögő ritmusa. Időről időre azonban előtűnik a múlt homályából egy-egy rejtett kincs – ilyen például az a felvétel, amelyen a Kecskeméti Kisvasút gőzmozdonya több mint 25 éve vízre szorul.

A Kecskeméti Kisvasút gőzöse
A Kecskeméti Kisvasút gőzöséről készült fénykép, amelyen éppen vizet vesz
Forrás: Magyar Gőzmozdonyok Facebook-oldal

Vizet vesz a Kecskeméti Kisvasút gőzöse

A kép pár napja jelent meg a Magyar Gőzmozdonyok Facebook-oldalán. A MÁVAG gyártotta, 1942-es 490.053 számú szertartályos gőzmozdony 1998-ban Bugacon lett megörökítve, amint egy régi vízdaruból tölti fel tartályát. Nevéből adódóan a víz gőzzé alakulva hajtja a mozdonyt, de hűtési célt is szolgál, ezért időnként meg kellett állni és feltölteni. A mozdony ekkor 30 kilométer/órás sebességgel haladt – ma már elképzelhetetlenül lassúnak tűnik, de akkoriban ez megszokott volt.

Vissza a múltba

A nosztalgia kedvelői idén májusban személyesen is megtapasztalhatták a gőzmozdonyok varázsát. A majális alkalmából a legendás 424-es – más néven Bivaly – gőzmozdony tett tiszteletkört Budapesttől Kecskeméten át Szegedig. Augusztus elején, a Kecskeméti Kisvasút Napja alkalmából pedig a Kecskemét–Jakabszállás–Bugac–Szank–Kiskunmajsa vonalon közlekedett egy hajtány. A kis jármű mindössze hat férőhelyes volt, így aki szerencsés volt, feleleveníthette a régi, szép időket.

 

 

