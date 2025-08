Leskowsky Albert 75 éves – így vált a kecskeméti hangszerkészítőből országos legenda

A Leskowsky Hangszergyűjtemény sok olyan hangszerrel büszkélkedhet, ami Leskowsky Albert saját készítése és találmánya. Ezek a tárgyak a képzőművészet és a zene határmezsgyéjén mozognak. Látható a múzeumban többek között a kubista trombita, a kerékpáralkatrészekből készült biciklofon, óriás hangvillák, dobverő és triangulumok, pneumatikus bádogdob és számos más különleges hangkeltő eszköz.

Leskowsky Albert rendszeresen jár a múzeum programjaira és Szilágyi Áronnal is szoros a kapcsolata

Forrás: Leskowsky Laura családi album

Hangszergyűjtő kutatásai a tanyákra fókuszáltak

Egy másik érdekesség róla, hogy németországi tanulmányát követően több különleges hangszert hozott haza az akkori NDK-ból, ezek képezték a gyűjtemény első magját. Később bejárta a Kiskunság tanyavilágát, ahol idős citerásokkal és hangszerkészítőkkel találkozott. Az 1980-as évektől kezdve rendszeresen találkozott a tanyavilágban élő zenészekkel, többekkel felvételt is készített, melyek később megjelentek például a Citera Groove című lemezén. Különösen érdekes volt a bugaci vonós citerás tradíció megörökítése, amivel máshol nem lehet találkozni. A zenészektől, készítőktől régi hangszereket is kapott, számos citerát, tamburát, hegedűt, dudát, furulyákat.

Külföldről is számos hangszert hozott

Később támogatók segítségével kiterjesztette gyűjtését nemzetközi szintre. Rengeteg külföldi hangszer is megtalálható a múzeumban, hisz Leo bejárta a világ számos országát. Gyűjtési filozófiája egyesítette a hivatalos tudományos forrásokból hozott ritkaságokat az autentikus magyar népi örökséggel, valamint személyes alkotói kapcsolatokból és művészi adományokból származó egzotikus hangszerekkel. Élete során így alakult ki Magyarország legnagyobb interaktív és élményszerű hangszergyűjteménye.

S ha már alkotás, pár éve hobbija lett a versírás, a humoros aforizmák és egymondatos novellák készítése, melyből már kiállítása is volt.

Kerékpárok, mint műalkotások

Egy orvosi tanács hatására kezdett el biciklizni. Ma is szívesen teker. Ebből nőtte ki magát egy új szenvedély: a régi és különleges kerékpárok gyűjtése. Ma már közel 100 darabos kollekcióval rendelkezik, amelyben velocipéd, egykerekű, oldalkocsis bicikli, chopper is megtalálható. A kerékpárok nemcsak közlekedési eszközök, hanem művészi alkotások is. Leó barátaival együtt saját tervezésű, dizájnbringákat is épít. Ezek a darabok a kreativitás, a humor és a technikai tudás különleges ötvözetei.