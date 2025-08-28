1 órája
Ez az oka, hogy bezárt a Kecskeméti Fürdő
Megkezdődtek a Kecskeméti Fürdőben a kötelező éves karbantartási munkák. Ennek részleteiről, ütemezéséről Schulteisz János, a Kecskeméti Fürdő igazgatója adott tájékoztatást a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.
Augusztus 25. és szeptember 5. között zajlanak a Kecskeméti Fürdő karbantartási munkálatai. Ebben semmi meglepő nincs, hiszen minden évben a nyár végén végzik el.
A kötelező vízcseréket végzik el
Schulteisz János, a Kecskeméti Fürdő igazgatója elmondta: a kötelező éves karbantartás annyit jelent a létesítményben, hogy a Nébih által előírt kötelező éves vízcseréket ilyenkor bonyolítják le. Az időpont azért augusztus utolsó hete, mert augusztus 20. után a vendéglétszám jelentősen csökken, így alkalmas a karbantartásra. A fürdő ez idő alatt zárva tart, de a szomszédos strand nyitva áll a látogatók előtt.
Kecskeméti Fürdő medencéit egyesével engedik le
A karbantartás több ütemre bontható. Az igazgató ennek kapcsán kifejtette: egyesével engedik le a medencéket, ezzel is ügyelve a medencetestek épségére. Mindig az utolsó pillanatban történik a medencék leengedése, mielőtt a csapat megkezdené a karbantartást.
A medencék sorrendje is megvan. Minden évben az 50 méteres medencével kezdenek, mert az a legnagyobb méretben és feladatban egyaránt. A medence állapotát a víz leeresztése közben kezdik el vizsgálni, majd folytatják üres állapotában. A karbantartók csoportosan bemennek, és átvizsgálják az összes csempét és fugát. Amelyik már egy kicsit lazult, hiányos, ott elvégzik a szükséges javításokat.
Természetesen a vízgépészeti rendszer is sorra kerül. A medencék alján vannak diffúzorok, ahonnan a víz gyakorlatilag cserélődik a medencében, ezeket is szétszedik, áttisztítják, visszarakják.
Év közben is vannak feladatok
A különböző medencékben a vízgépészet gyakorlatilag egységes, csak a méretekben különböznek, illetve az élménymedencéknél vannak úgynevezett élményszivattyúk is, ahol vizet és levegőt engednek be a medencébe. Ezeket a gépeket év közben is tudják karbantartani és javítani. Legfőképpen a nagy karbantartáskor a medenceszűrőket nézik át a szakemberek, hogy megfelelő mennyiségű homok van-e benne, kell-e pótolni. Emellett a csőhálózatot, a szelepeket nézik át, valamint elvégzik a szivattyúk általános karbantartását.
A strandon lehet fürdeni ezekben a napokban is
A Kecskeméti Fürdő karbantartási munkálatai szeptember 5-éig tartanak. A tervek szerint szeptember 6-án reggel 6-kor nyit ki a létesítmény. Addig a szomszédos Széktói strandon van lehetőség úszásra és fürdésre. A strandon a nyár folyamán 1150 forintos kedvezményes jegyáron mehettek be a közalkalmazottak, a közszférában dolgozók. Most aki a Kecskeméti Fürdőbe bérlettel rendelkezik, a strandra ugyanezen a kedvezményes áron mehet be. A strand ezen idő alatt reggel 6-tól este 9-ig van nyitva, mint ahogyan a fürdő lenne.
