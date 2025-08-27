Tragédia lett a tejfakasztó vége, bezár a két ikonikus kecskeméti étterem

Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy két kecskeméti étterem is bezár, tűzriadó volt a Malom Központban, illetve korábban kell számítani az óraátállításra.

Két kecskeméti étterem is bezár

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ez az oka, hogy iskolakezdésig nem fejeződik be a buszállomás felújítása

Továbbra is az utasok türelmét kérik. Csúszik Kecskeméten a Széchenyi téri autóbusz-állomás felújításának befejezése. Nem várt problémák adódtak. A részletekről Hári Ernő, a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. ügyvezetője számolt be a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.

Tragédiába torkollt a tejfakasztó, frontális ütközésben halt meg az utas

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt egy ittas sofőrrel szemben. A férfi halálos balesetet okozott Akasztón.

Végleg bezár egy legendás kecskeméti étterem – sorra tűnnek el a város ikonikus helyei

A Labirintus Pizzéria bejelentette, hogy szeptember 15-én végleg lehúzza a rolót. A kecskeméti étterem több mint 28 év után búcsúzik vendégeitől, tele hálával és emlékekkel.

Eiffel mérnöki remekét is megmentették a kecskeméti Kislovardában

Új közösségi központ nyílt Kecskeméten. A Rudolf-kert Kislovardája immáron megújult köntösben és innovatív célokkal várja a város lakosságát és az ide látogatókat. A KENTER nevet kapó, egyedülálló módon fedett és egyben nyitott rendezvényhelyszín építészeti remekmű.

Íme a Labubuk titka, ezért imádják és rajonganak érte a gyerekek

Az új őrület fokozódik hazánkban is. Nemcsak időutazás, de komoly befektetés is lehet egy igazi Labubu. A világot lassan teljesen meghódító kínai játék minket, magyarokat leginkább a Moncsicsire emlékeztet. Ezek azonban nem olyan mosolygósak, és az áruk is elképesztően magas.

Bejelentette új vezetőedzőjét a KTE

Kedden edzőváltás történt Kecskeméti TE-nél, Gera Zoltán mellett segítője, Csizmadia Csaba is távozott. Szerdán a klub bejelentette, hogy Tímár Krisztián az új tréner.

Mindenkinek sikerült időben kimenekülni a Malom Központ épületéből

A kecskeméti bevásárlóközpontban megszólaltak a szirénák, el kellett hagyni az épületet. Szerda délelőtt tűzriadó volt a Malom Központban.