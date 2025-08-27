augusztus 27., szerda

Összefoglaló

2 órája

Tragédia lett a tejfakasztó vége, bezár a két ikonikus kecskeméti étterem

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun szerdai kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy két kecskeméti étterem is bezárja kapuit, vádat emeltek egy ittas sofőr ellen, aki halálos balesetet okozott, illetve videót is mutatunk olvasóinknak az új kecskeméti rendezvényközpontról.

Digner Brigitta

Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy két kecskeméti étterem is bezár, tűzriadó volt a Malom Központban, illetve korábban kell számítani az óraátállításra.

két kecskeméti étterem is bezár, közel 30 éves múltra tekintenek vissza,
Két kecskeméti étterem is bezár
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ez az oka, hogy iskolakezdésig nem fejeződik be a buszállomás felújítása

Továbbra is az utasok türelmét kérik. Csúszik Kecskeméten a Széchenyi téri autóbusz-állomás felújításának befejezése. Nem várt problémák adódtak. A részletekről Hári Ernő, a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. ügyvezetője számolt be a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.

Tragédiába torkollt a tejfakasztó, frontális ütközésben halt meg az utas

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt egy ittas sofőrrel szemben. A férfi halálos balesetet okozott Akasztón.

Végleg bezár egy legendás kecskeméti étterem – sorra tűnnek el a város ikonikus helyei

A Labirintus Pizzéria bejelentette, hogy szeptember 15-én végleg lehúzza a rolót. A kecskeméti étterem több mint 28 év után búcsúzik vendégeitől, tele hálával és emlékekkel.

Eiffel mérnöki remekét is megmentették a kecskeméti Kislovardában

Új közösségi központ nyílt Kecskeméten. A Rudolf-kert Kislovardája immáron megújult köntösben és innovatív célokkal várja a város lakosságát és az ide látogatókat. A KENTER nevet kapó, egyedülálló módon fedett és egyben nyitott rendezvényhelyszín építészeti remekmű.

Íme a Labubuk titka, ezért imádják és rajonganak érte a gyerekek

Az új őrület fokozódik hazánkban is. Nemcsak időutazás, de komoly befektetés is lehet egy igazi Labubu. A világot lassan teljesen meghódító kínai játék minket, magyarokat leginkább a Moncsicsire emlékeztet. Ezek azonban nem olyan mosolygósak, és az áruk is elképesztően magas.

Bejelentette új vezetőedzőjét a KTE

Kedden edzőváltás történt Kecskeméti TE-nél, Gera Zoltán mellett segítője, Csizmadia Csaba is távozott. Szerdán a klub bejelentette, hogy Tímár Krisztián az új tréner.

Mindenkinek sikerült időben kimenekülni a Malom Központ épületéből

A kecskeméti bevásárlóközpontban megszólaltak a szirénák, el kellett hagyni az épületet. Szerda délelőtt tűzriadó volt a Malom Központban.

Till Tamás szüleinek szívszorító döntést kell meghozniuk kisfiuk sírjáról

Egy szülő számára nincs nagyobb fájdalom, mint gyermeke elvesztése. Till Tamás neve máig összeforrt Bajával, ahol szülei naponta felkeresik nyughelyét. Most azonban újabb nehéz döntés előtt állnak: sírkövet szeretnének állítani fiuknak, de az anyagi terhek komoly gondot jelentenek.

Megkérdeztük a kecskemétieket a Tisza Párt új adótervéről, óriási a felháborodás

Magyar Péter korábbi ígéreteivel teljesen szembe megy a kiszivárgott tervek szerint. A Tisza Párt a személyi jövedelemadó növelését tervezi, miközben korábban elmondásuk szerint még erősen a csökkentés mellett álltak.

Szaharai por zúdul ránk a kánikula mellett

A hétvégén és a hét első felében még a korábbiaknál hűvösebb volt az idő, a hét második felében azonban visszatér a forróság, amivel szaharai por is érkezhet.

Problémák vannak a nagykőrösi ivóvízzel

Fontos lakossági tájékoztatást tett közzé a Bácsvíz Zrt. Mint írják, a nagykőrösi ivóvíz kapcsán vízminőségi kifogások léptek fel, amely a település teljes ivóvízhálózatát érintik. 

Idén korábban jön az őszi óraátállítás

Hamarosan kezdetét veszi a téli időszámítás. Az őszi óraátállítás sokakat érint, mégis kevesen tudják pontosan, mikor kell áttekerni a mutatókat.

 

