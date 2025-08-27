augusztus 27., szerda

Búcsú

Végleg bezár egy legendás kecskeméti étterem – sorra tűnnek el a város ikonikus helyei

A Labirintus Pizzéria bejelentette, hogy szeptember 15-én végleg lehúzza a rolót. A kecskeméti étterem több mint 28 év után búcsúzik vendégeitől, tele hálával és emlékekkel.

Orosz Fanni Flóra

Szomorú hírt közölt a közösségi oldalán a Labirintus Pizzéria: szeptember közepén utoljára nyitja ki kapuit. A közkedvelt kecskeméti étterem három évtizeden át volt a város egyik meghatározó vendéglátóhelye, most azonban végleg bezár. Addig is, kedd és szerda kivételével, még várják a vendégeket, hogy méltó módon zárhassák le a közös fejezetet.

A kecskeméti étterem több mint 28 év után búcsúzik vendégeitől
A közkedvelt kecskeméti étterem három évtizeden át volt a város egyik meghatározó vendéglátóhelye, most azonban végleg bezár
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Megható búcsú egy kedvelt kecskeméti étteremtől

A pizzéria megható sorokkal mondott köszönetet a vendégeknek, kiemelve, hogy „hálával a szívben és rengeteg emlékkel” zárják le a több mint 28 éves működésüket. A kecskeméti étterem sok család és baráti társaság kedvenc találkozóhelye volt.

Nem ez az első bezáró kecskeméti étterem

Az elmúlt hónapokban több közkedvelt kecskeméti étterem is végleg megszűnt. A Gúnár Étterem és Rendezvényház a napokban jelentette be a bezárását, a Bagatell Étterem pedig már korábban eltűnt a város éttermi palettájáról.

Miért zár be ennyi kecskeméti étterem?

Sokan úgy érezhetik, mintha valamilyen „átok” ülne a kecskeméti éttermeken, hiszen egymás után szűnnek meg a város ikonikus vendéglátóhelyei. A háttérben azonban inkább gazdasági nehézségek, a megnövekedett költségek és a vendégszám csökkenése állhat, ami számos kecskeméti étterem fennmaradását veszélyezteti.

 

