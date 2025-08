Bácsvíz 2 órája

Ásványvíz minőségű ivóvíz folyik a csapból Kecskeméten, a titok mélyen a föld alatt rejlik

A Kárpát-medence és Magyarország mindig is híres volt vizeiről. A kecskeméti csapvíz is legendásan jó, de ehhez számos vizsgálat és ellenőrzés is hozzájárul. Vajon a klímaváltozás befolyásolhatja a csapvíz minőségét? A környező településeken is egészséges a csapvíz? Ennek jártunk utána.

Miért jó Magyarországon a csapvíz? Mondhatnánk viccesen, hogy azért, mert egy medencében élünk. És valóban: a Kárpát-medence és hazánk mindig is híres volt a kiváló minőségű vizéről. Utánajártunk, minek köszönhető az, hogy a kecskeméti csapvíz minősége az ásványvízhez hasonlítható, illetve hogy ez menyire számít kuriózumnak hazánkban. Legendásan jó a kecskeméti csapvíz

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció Hírportálunkat Kurdi Viktor, a Bácsvíz Zrt. elnök-vezérigazgatója tájékoztatta. Mint mondta, a kiváló minőségű csapvíz hátterében elsősorban a kedvező geológiai adottságok állnak. – Kecskemét térségében a vízellátás mélyfúrású kutakból, több száz méteres mélységből történik, olyan zárt, geológiailag védett vízadó rétegekből, amelyek stabil, tiszta vízforrást biztosítanak. Ezek a rétegek – összetételük, eredetük és védettségük miatt – sok tekintetben hasonló jellemzőkkel bírnak, mint az ásványvizek forrásai – ismertette Kurdi Viktor. Fontos azonban megjegyezni, hogy az ivóvíz és az ásványvíz minőségét más-más jogszabályok szabályozzák. Míg az ásványvíznek például legalább 500 mg/liter oldott ásványianyag-tartalommal kell rendelkeznie, és nem eshet át semmilyen kémiai kezelésen, addig az ivóvizet – biztonsági okokból – szükség szerint fertőtlenítik is. – A csapvíz emiatt nem nevezhető ásványvíznek, még ha az összetétele alapján közel is áll hozzá. Ettől függetlenül a kecskeméti csapvíz magas minőséget képvisel, és bátran fogyasztható mindennapos ivóvízként, hiszen nincs benne egészségre káros anyag, ugyanakkor tartalmazza az emberi szervezet számára alapvetően szükséges ásványi anyagokat, sókat, nyomelemeket – nyilatkozta a Bácsvíz elnöke. Folyamatosan vizsgálják, hogy a kecskeméti csapvíz megfelelő-e Magyarországon a vízművek által szolgáltatott vezetékes ivóvíznek szigorú előírásoknak kell megfelelnie szín,

íz,

szag,

hőmérséklet

és más összetevők tekintetében. A vízminőséget a Bácsvíz is pontosan meghatározott jogszabályi előírások alapján vizsgálja, amelyek rögzítik mind a vizsgálati gyakoriságot, mind a vizsgálandó paramétereket. A mintavétel gyakorisága az adott ivóvízellátási körzet méretétől és a szolgáltatott víz mennyiségétől függ. A szolgáltató Kecskeméten például évente közel 2 000 vízvizsgálatot végez el.

– Ezek a vizsgálatok nemcsak mikrobiológiai, hanem fizikai, kémiai és radiológiai szempontból is elemzik a vizet. Emellett a területileg illetékes hatóság is végez rendszeres ellenőrzéseket, és bármilyen kifogásolt érték esetén azonnali beavatkozást ír elő. A cél mindig az, hogy a víz minden paramétere maradéktalanul megfeleljen a szigorú előírásoknak – tájékoztatott Kurdi Viktor. Van, ahol a kútból szinte egyből a csapba kerül a víz, mert az olyan kiváló minőségű A BÁCSVÍZ Zrt. szolgáltatási területén található települések túlnyomó többségén hasonló minőségű ivóvíz áll rendelkezésre. A vízbázisok jellemzően mélységi rétegvizeket használnak, amelyek ásványianyag-összetétele hasonlít a palackos ásványvizekéhez – még ha technikailag nem is nevezhető annak. Kiemelkedő példaként említhető Ceglédbercel, ahol a víz olyan kivételesen jó természetes összetétellel rendelkezik, hogy kémiai kezelés nélkül is megfelel az ivóvíz-minőségi előírásoknak. – Itt a víz szinte „a kútból egyenesen a csapba” kerül, fertőtleníteni sem kell. Természetesen vannak települések, ahol az ásványianyag-tartalom, illetve a hálózati sajátosságok miatt kisebb érzékszervi különbségek előfordulhatnak, de mindenhol az előírt minőségi követelményeket maradéktalan betartásán dolgozunk – említette meg Kurdi Viktor. A vízminőség fenntartása a legfontosabb Kurdi Viktor hangsúlyozta, a vízminőség fenntartása a BÁCSVÍZ Zrt. működésének egyik alappillére. – Szabályozott és dokumentált minőségirányítási rendszer szerint dolgozunk, minden üzemeltetési és karbantartási feladatot előírások alapján végzünk. Folyamatosan ellenőrizzük a víz állapotát nemcsak a hálózatban, hanem a kutaknál és a víztisztító művekben is. Saját, akkreditált laboratóriumunk például 2024-ben több mint 25 000 vízvizsgálatot végzett el az úgynevezett önellenőrzési program keretében – ez a szám nem tartalmazza a hatósági vagy független vizsgálatokat. A víztisztítás minden egyes lépését ellenőrizzük, és ha bármelyik paraméter eltér az előírt értéktől, azonnal intézkedünk – közölte a szakember.

Kecskemét térségének vize a legjobbak közé tartozik az országban Mivel Magyarországon minden víziközmű-szolgáltatóra ugyanazok a szigorú minőségi előírások vonatkoznak, ezért nem beszélhetünk hivatalos rangsorról a csapvíz érezhető vagy látható tulajdonságai alapján. Ugyanakkor a kecskeméti és környéki vízbázisok kedvező tulajdonságai – mint a mélységi eredet, geológiai védelem és az egyenletes ásványianyag-összetétel – miatt ennek a térségnek vize a jobb érzékszervi tulajdonságokkal rendelkező ivóvizek közé tartozik. – A csapvíz nem hivatalosan „kiemelkedő”, hanem természeténél fogva „kiváló” minőségű – és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez így is maradjon – tette hozzá Kurdi Viktor. Befolyásolhatja-e a klímaváltozás a csapvíz minőségét? A Bácsvíz elnöke elmondta, a klímaváltozás hosszabb távon valóban hatással lehet a vízbázisokra, de az, hogy ez mennyire érezhető, nagymértékben függ a vízbázis típusától. – A sekélyebb rétegekből, felszíni vagy parti szűrésű forrásokból származó víz közvetlenül érzékeny a csapadékhiányra vagy hőmérsékleti változásokra. Ilyen vízbázis például a Tass–Gudmon-fok, ahol a Duna vízszintje közvetlenül befolyásolhatja a víz kitermelhetőségét. Ezzel szemben a mélységi vízbázisok – mint amilyenek Kecskemét környékén jellemzőek – jóval stabilabbak, mivel a felszíni hatások csak nagyon lassan, évtizedek/évszázadok/évezredek alatt képesek befolyásolni ezeket. Ugyanakkor a rendszer egészének fenntarthatósága miatt elengedhetetlen, hogy a vízkivétel és utánpótlódás aránya egyensúlyban maradjon – hangsúlyozta Kurdi Viktor. Hangsúlyozni kell, hogy a víz érték, ezért hosszú távon is tudatos, felelős gazdálkodásra van szükség, annál is inkább, mert abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a vezetékes ivóvíz állandóan elérhető otthonunkban és munkahelyünkön.

– Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy gyerekeink és az utánunk következő nemzedékek számára ugyanolyan magától értetődő legyen egy vízcsap megnyitása, mint amennyire alapvető kézmozdulatot jelent ez most számunkra – zárta gondolatait a Bácsvíz Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!