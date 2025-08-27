Az új buszmenetrenddel sok városrész jobban jár: új vonal, sűrűbb járatok

Augusztus 25. újabb fontos dátum a kecskeméti buszmenetrendben, számos változást vezetett be a KeKo, reagálva az utasszámokra, utasoktól és cégektől érkező igényekre.

Változott a kecskeméti buszmenetrendje

A katonatelepiek mindenképpen jól járnak

Hári Ernő örömmel számolt be róla, hogy megállapodást kötötték az Építési és Közlekedési Minisztériummal, melynek keretében most már Katonatelep irányába is valamennyi elővárosi és regionális autóbuszjárat igénybe vehető a KeKo helyi díjtermékeivel. Így nemcsak a 473-as járattal lehet Katonatelepről bejutni a vasútállomásig, illetve a Széchenyi térig, hanem a vasútállomástól közlekedő országos személyszállító cég által üzemeltetett járatokkal is, ugyanazon jegyekkel, bérletekkel. Ez nagy előrelépés, akár időpontban, akár kapacitásban.

Új megálló a Mercedes-gyárnál

A kecskeméti buszmenetrend változásai között fontos szerepet kap az új, Mercedes 3-as kapu megállóhely az új gyár bejáratánál, melyet augusztus 25-étől minden olyan járat érinti, ami eddig közlekedett a Mercedes 1-es kapuig.

A kecskeméti buszmenetrend kedvez a Műkertvárosban élőknek is

A Műkertváros esetében a 150-es vonalon (a régi 25-ös számú vonalon) rengeteg olyan észrevételt kapott a társaság, hogy jó lenne, ha délelőtt is közlekedne. Így iskoláknak könnyebb a Vadaskertet megközelíteniük, és a lakosságnak is kedvező. Ezek mellett a busz- és vasútállomás könnyebb elérése is cél volt. Ennek tükrében a délelőtti órákban is egyelőre próba jelleggel üzemeltetni fogják ezt a vonalat.

A vasútállomásról 8 óra 20-tól egészen 11 óra 20-ig minden óra 20 perckor indítanak járatot, hogy biztosítsák a csatlakozásokat a vonatokhoz. A munkavállalói igényekre reagálva lesz próba jelleggel egy 16.30-kor és egy 19.20-kor közlekedő autóbusz is, szintén segítve a vonatokhoz való csatlakozást.

Új buszjárat Kadafalva és Széchenyiváros között

A Kecskeméti Közlekedési Központ augusztus 25-étől egy teljesen új járatot is bevezetett, 216-os számmal. Ez Kadafalvát, Homokbányát és Széchenyivárost érinti, ezen városrészek közötti kapcsolatot erősíti. Kadafalva, Homokbánya érintése után az Izsáki úton közlekedik, majd az egyetem után bekanyarodik a Sport utcára, Csabai Géza körútra, folytatva az útját az Akadémia körúton, Március 15. utcán, és érkezik meg a Margaréta Otthonhoz. A járatot összehangolták a már meglévő járatok, regionális autóbuszok menetrendjével. A cél, hogy segítsék a fiatalokat eljutni edzésekre, valamint, hogy az említett városrészben élők gördülékenyebben intézhessék ügyeiket, elérjék a munkahelyeket és iskolákat.