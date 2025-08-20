Kecskeméti anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Tót Szabolcs Sándor és Juhász Barbara, Győri Bátor és Jaskó Ágota, Ecsedi László és Jäger Andrea, Pápai Péter és Lendvai Nikolett, Szőke László és Erdősi Hajnalka.

Meghaltak: Csuka Zoltán Mátyás (1957.) Kecskemét, Molnár Ferencné Paksi Ilona Anna (1948.) Kecskemét, Kara Jánosné Ragó Klára Terézia (1944.) Kecskemét, Tóth Erzsébet (1956.) Kecskemét, Papp Károly (1939.) Püspökladány, Stadler Pál (1960.) Szabadszállás, Fábián Imréné Szikora Mária (1941.) Kiskunfélegyháza, Boros Józsefné Urbán Mária (1938.)Kerekegyháza, Orosz Pál (1957.) Kiskunfélegyháza, Seres István (1949.) Kiskunfélegyház, Csáki Béla (1949.) Kiskunfélegyháza, Csepela Imréné Szabó Lídia (1934.) Szabadszállás, Faragó Sándorné Jávor Mária (1947.) Szabadszállás, Nagy János (1937.) Tiszaderzs, Nagy Attila (1980.) Kecskemét, Bodor Gyula József (1938.) Kerekegyháza, Nagy Ferencné Nagy Mária (1934.) Kecskemét.

