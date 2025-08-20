54 perce
Kecskeméti anyakönyvi hírek
Cikkünkből megtudhatja, kik mondták ki a boldogító igen, kik születtek és hunytak el. Megérkezek a 33. heti kecskeméti anyakönyvi hírek.
Mutatjuk a 33. heti kecskeméti anyakönyvi hírek.
Születtek: Patarcsits Noel (édesanyja neve: Kovács Tímea) Komlóska, Baksa Csaba (Pásztor Klaudia Krisztina) Fülöpszállás, András Róbert (András Jolán Ildikó) Orgovány, András Norbert (András Jolán Ildikó) Orgovány, Antal Zalán (Vezsenyi Nikolett) Ágasegyháza, Hornacsek Zalán (Molnár Alexandra) Lajosmizse, Somogyi-Berta Róza (Pálinkás Klaudia) Soltvadkert, Kovács Máté (Pető Annabella) Táborfalva, Erős Kornél (Talpas Eliza Nikoletta) Nagykőrös, Kara Vencel (Miklós Noémi) Kecskemét, Németh Emma Bettina (Lakos Bettina) Izsák, Molnár Lilien (Vajda Orsolya) Jakabszállás, Laczi Ádám (Adamik Anna) Kecskemét, Ambrus András (Huszárik Tamara) Dunaföldvár, Benkő Martin (Ábel Anna Erzsébet) Kecskemét, Kiss Kamilla (Monori Lívia) Kerekegyháza, Biró Dominik (Kerestély Vivien) Kecskemét, Komáromi Noel (Lendvai Nikolett) Kecskemét, Komáromi Kevin (Lendvai Nikolett) Kecskemét, Dorogi Zoé Mirella (Dorogi Ágnes Aranka) Tiszaalpár, Simonyi Léna (Besze Csilla Tünde) Kiskunfélegyháza, Hatvani Mór (Veres Csilla) Kistelek, Málik Vince (Orosz Vivien) Kecskemét, Nagy Lázár (Szórát Zsófia) Szentkirály, Pácsa Hanna (Podmaneczki Henrietta) Kecskemét, Kápolnási Medárd (Herczeg Katalin Judit) Cegléd, Guris Kelli Réka (Katona Viktória) Kecskemét, Gőgös Fanni (Bársony Teréz) Tiszakécske, Sápi Linda (Lovas Zsuzsa) Lajosmizse, Bárdi Liem (Kelemen Nikolett Kitti) Nagykőrös, Miskovicz Eliot Nátán (Farkas Evelin) Dunaegyháza, Józan Orsolya Debóra (Kocsis Orsolya) Kunbaracs, Kopin Dorina (Varga Éva) Kunszentmiklós, Kutas Ádám (Czira Lilla) Izsák, Kovács Zoárd (Dékány Bernadett) Tiszakécske, Berente János (Kara Zsófia) Kecskemét, Kása Boglárka (Widuchowski Nikolett) Nagykőrös, Rácz Milán (Krék Zsanett) Tiszakécske, Szilágyi Nolen (Kiss Nadin) Izsák, Őri Emese (Vaszlavik Eszter) Fülöpszállás, Hárinkó Ádám (Bíró Tímea) Tiszaalpár, Nagy László (Nédó Alexandra) Kecskemét, Minorics Mia Linett (Koncz Edina) Tiszakécske, Mura Milán Alex (Mura Melánia) Dunapataj, Kovács Réka (Hajagos Tímea) Kerekegyháza, Bartucz Levente (Árva Magdolna) Felsőlajos, Bartucz Ákos (Árva Magdolna) Felsőlajos, Bartucz Kristóf (Árva Magdolna) Felsőlajos, Miklovics Dávid (Kispál Nikolett) Bugac, Badar Zsófi (Dávid Ágnes) Csanytelek, Vlajk Fanni (Gergely Katalin) Lakitelek, Tóth Rebeka Boglárka (Malkó Judit Daniella) Kecskemét, Szabó Csanád (Czudor Nikolett) Kecskemét, Kiss Kamilla (Loványi Csilla) Kiskőrös, Paróczi Zsombor (Fülöp Zita) Tiszakürt, Czifra Szófia Edit (Czifra Hajnalka Molli) Kecskemét.
Házasságot kötöttek: Tót Szabolcs Sándor és Juhász Barbara, Győri Bátor és Jaskó Ágota, Ecsedi László és Jäger Andrea, Pápai Péter és Lendvai Nikolett, Szőke László és Erdősi Hajnalka.
Meghaltak: Csuka Zoltán Mátyás (1957.) Kecskemét, Molnár Ferencné Paksi Ilona Anna (1948.) Kecskemét, Kara Jánosné Ragó Klára Terézia (1944.) Kecskemét, Tóth Erzsébet (1956.) Kecskemét, Papp Károly (1939.) Püspökladány, Stadler Pál (1960.) Szabadszállás, Fábián Imréné Szikora Mária (1941.) Kiskunfélegyháza, Boros Józsefné Urbán Mária (1938.)Kerekegyháza, Orosz Pál (1957.) Kiskunfélegyháza, Seres István (1949.) Kiskunfélegyház, Csáki Béla (1949.) Kiskunfélegyháza, Csepela Imréné Szabó Lídia (1934.) Szabadszállás, Faragó Sándorné Jávor Mária (1947.) Szabadszállás, Nagy János (1937.) Tiszaderzs, Nagy Attila (1980.) Kecskemét, Bodor Gyula József (1938.) Kerekegyháza, Nagy Ferencné Nagy Mária (1934.) Kecskemét.
