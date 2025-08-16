1 órája
Kecskeméti anyakönyvi hírek
Cikkünkből megtudhatja, kik kötöttek házasságot, kik születtek és hunytak el. Megérkezek a 32. heti kecskeméti anyakönyvi hírek.
Születtek: Deák Pongrác Vitéz (édesanyja neve: Szabó Krisztina) Kecskemét, Pap Norina Zoé (Nagy Melinda) Ballószög, Földesi Hunor (Kimmel Renáta) Kecskemét, Fekete Noémi Hanna (Bíró Anna) Kiskunfélegyháza, Szalay Zénó (Kovács Regina) Nagykőrös, Tokaji Olivér (Kiss Viktória) Nagykáta, Braun-Szolomájer Elena (Szolomájer-Jakó Amanda) Kecskemét, Kovács Olívia Hella (Árvai Márta) Kecskemét, Bognár Soma (Kövecses Réka) Kerekegyháza, Baranyi Nikolász (Baranyi Ramóna) Kecskemét, Oláh Leila (Oláh Martina) Tiszakarád, Németh Noel Zsolt (Babenyecz Noémi) Kecskemét, Varga Milán (Lojek Nikolett) Tiszakécske, Metz Máté Attila (Gallov Nóra) Helvécia, Majdanics Panni (Szemlics Bettina Alida) Jánoshalma, Szalai László (Konfár Julianna) Helvécia, Balog Dominik (Sipos Erika) Kunszállás, Tipold Hédi (Rácz Csilla) Kiskunfélegyháza, Tóth Jázmin (Törteli Nóra) Móricgát, Veszprémi-Virág Medox (Virág Viktória) Nagykőrös, Vizinger Károly (Palla Ildikó) Szabadszállás, Maiorova Margarita (Maiorova Kateryna) Kerekegyháza, Francia-Halasi Vince (Francia Boglárka) Kecskemét, Szabó Tímea (Vas Tímea) Solt.
Házasságot kötöttek: Baji András és László Bernadett, Kádár Tamás és Tompai Veronika, Bakos Ferenc és Tercsi Julianna, Malecz Győző és Zatykó Anna Letícia.
Meghaltak: Pintér Kálmán József (1954.) Tolcsva, Pál Lajos Tibor (1957.) Kiskőrös, Csapó Ivánné Eck Erzsébet (1945.) Szentetornya, Csányi Sándorné Polyák Mária (1935.) Pálmonostora, Horváth János László (1959.) Kecskemét, Gudmon Lajosné Magyar Veronika (1942.) Orgovány, Fórizs István Károly (2001.) Budapest 08., Molnár Katalin (1963.) Kiskunfélegyháza, Illés József (1950.) Szőny, Bóka Andrásné Bende Ilona (1944.) Kecskemét, Beer Ferenc (1935.) Budafok.
