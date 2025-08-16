augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
32. hét

1 órája

Kecskeméti anyakönyvi hírek

Címkék#születés#ANYAKÖNYVI HÍREK#házasság#gyász

Cikkünkből megtudhatja, kik kötöttek házasságot, kik születtek és hunytak el. Megérkezek a 32. heti kecskeméti anyakönyvi hírek.

Mester-Horváth Nikolett

Íme a 32. heti kecskeméti anyakönyvi hírek.

kecskeméti anyakönyvi hírek
Itt vannak a friss kecskeméti anyakönyvi hírek
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kecskeméti anyakönyvi hírek

Születtek: Deák Pongrác Vitéz (édesanyja neve: Szabó Krisztina) Kecskemét, Pap Norina Zoé (Nagy Melinda) Ballószög, Földesi Hunor (Kimmel Renáta) Kecskemét, Fekete Noémi Hanna (Bíró Anna) Kiskunfélegyháza, Szalay Zénó (Kovács Regina) Nagykőrös, Tokaji Olivér (Kiss Viktória) Nagykáta, Braun-Szolomájer Elena (Szolomájer-Jakó Amanda) Kecskemét, Kovács Olívia Hella (Árvai Márta) Kecskemét, Bognár Soma (Kövecses Réka) Kerekegyháza, Baranyi Nikolász (Baranyi Ramóna) Kecskemét, Oláh Leila (Oláh Martina) Tiszakarád, Németh Noel Zsolt (Babenyecz Noémi) Kecskemét, Varga Milán (Lojek Nikolett) Tiszakécske, Metz Máté Attila (Gallov Nóra) Helvécia, Majdanics Panni (Szemlics Bettina Alida) Jánoshalma, Szalai László (Konfár Julianna) Helvécia, Balog Dominik (Sipos Erika) Kunszállás, Tipold Hédi (Rácz Csilla) Kiskunfélegyháza, Tóth Jázmin (Törteli Nóra) Móricgát, Veszprémi-Virág Medox (Virág Viktória) Nagykőrös, Vizinger Károly (Palla Ildikó) Szabadszállás, Maiorova Margarita (Maiorova Kateryna) Kerekegyháza, Francia-Halasi Vince (Francia Boglárka) Kecskemét, Szabó Tímea (Vas Tímea) Solt.

Házasságot kötöttek: Baji András és László Bernadett, Kádár Tamás és Tompai Veronika, Bakos Ferenc és Tercsi Julianna, Malecz Győző és Zatykó Anna Letícia.

Meghaltak: Pintér Kálmán József (1954.) Tolcsva, Pál Lajos Tibor (1957.) Kiskőrös, Csapó Ivánné Eck Erzsébet (1945.) Szentetornya, Csányi Sándorné Polyák Mária (1935.) Pálmonostora, Horváth János László (1959.) Kecskemét, Gudmon Lajosné Magyar Veronika (1942.) Orgovány, Fórizs István Károly (2001.) Budapest 08., Molnár Katalin (1963.) Kiskunfélegyháza, Illés József (1950.) Szőny, Bóka Andrásné Bende Ilona (1944.) Kecskemét, Beer Ferenc (1935.) Budafok.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu