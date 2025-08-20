augusztus 20., szerda

MiG-29

1 órája

Működésképtelen vadászgépekből, használhatatlan alkatrészeket loptak el a kecskeméti repülőtérről

Címkék#HM#MiG – 29#Honvédelmi Minisztérium

Használhatatlan és értéktelen alkatrészeket loptak el a kecskeméti repülőtérről – közölte a Honvédelmi Minisztérium. Az ügyben fegyelmi eljárás indult.

Mint arról korábban beszámoltunk, ismeretlenek hatoltak be a kecskeméti katonai repülőtér területére, és az ott tárolt MiG–29-es vadászgépekből alkatrészeket vittek el.

Forrás: MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár 

A Honvédelmi Minisztérium (HM) szerda reggeli közleménye szerint a július végén történt betöréses lopást követően — már jóval az erről megjelent híreket megelőzően — a honvédelmi miniszter azonnal belső vizsgálatot indított, illetve nyomozás kezdődött.

A közlemény kitér rá: a bűncselekmény a laktanya területén belül, a kerítéshez közeli roncstelepszerű helyen tárolt, feleslegesnek nyilvánított és a hadrendből 2010-ben kivont MiG–29-es repülőgépeket érintette.

A repülőtér működése, a légierő képességei, és ezzel együtt a magyar emberek biztonsága a rágalmakkal ellentétben nem került veszélybe. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincsen. A régóta működésképtelen repülőgépek az MNV Zrt. tulajdonában vannak, azokat több mint egy évtizede csupán tárolják Kecskeméten — hangsúlyozza közleményében a HM.

A betörést követően a bázison tárolt MiG–29-es repülőgépek őrzés-védelmét megerősítették — közölte a minisztérium. A MiG–29-eseket a Magyar Honvédség Gripenjei 2010-ben váltották fel, azóta biztosítják hazánk és számos más NATO tagország légtérvédelmét.

A rendőrségi nyomozás folyamatban van. Az ügyben fegyelmi eljárás indult.

 

 

