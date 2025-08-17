augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Nosztalgia

41 perce

Időutazás Kecskeméten, így nézett ki a város a múlt században – galériával

Címkék#régi képek#Rákóczi út#fortepan#nosztalgia#Cifrapalota

Ismét nosztalgiázni hívjuk olvasóinkat. Ebben a cikkünkben a fortepan.hu fotóival felidézzük, milyen is volt Kecskemét régen, még az 1900-as évek második felében.

Digner Brigitta

Egy-egy fotó néha többet mesél a múltról, mint egy egész történelemkönyv. Mi jut először eszünkbe, ha ma a megyeszékhelyre, Kecskemétre gondolunk? Talán a Cifrapalota, vagy a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, esetleg a Rákóczi út vagy a Nagytemplom? Hosszasan lehetne sorolni a sok-sok látnivalót és nevezetességet. Most azonban visszatekintünk az 1900-as évek második felére, és megmutatjuk pár elfeledett fotón, hogyan festett Kecskemét régen. Felidézzük a sok szép épület régi arcát, a piaci nyüzsgést és a főteret is.

így nézett ki Kecskemét régen
Kossuth tér, Római Katolikus Nagytemplom (Öregtemplom) 1955-ből
Forrás: Fortepan / Gyöngyi

Kecskemét régen, a múlt században

Nosztalgikus írásunkban a fortepan.hu fotóival most visszarepítjük olvasóinkat a 20. századba, és megmutatjuk, milyen is volt Kecskemét régen. Idézzék fel a múltat velünk!

Kecskemét korabeli arca

 

 

