Egykori harckocsizó katonák találkoztak Kalocsán, a 96 éves parancsnok is részt vett az eseményen – képekkel

Kalocsán szombaton tartották meg a 24. Harckocsi Ezred Baráti Kör találkozóját, amelyre egykori harckocsizó katonák, sorkatonák és családtagjaik érkeztek az ország különböző részeiből. A találkozó célja Kalocsa katonavárosi múltjának és az ezred történetének felidézése volt. A koszorúzással egybekötött eseményen Sánta Béla nyugállományú alezredes, a volt parancsnok is részt vett, aki idén 96 éves, és eddig minden találkozón jelen volt.

Fotó: Zsiga Ferenc

Több helyszínen emlékeztek a katonák

A résztvevők először a Sétáló utcában található Kalocsa Katonaváros térplasztikánál, majd a Szentháromság téri Hősök szobornál, végül a Csilás parkban, a „Katonaváros” honvédelmi emlékhelyen tisztelegtek elhunyt bajtársaik és az egykori laktanya emléke előtt. Az ünnepséget a Magyar Honvédséget képviselő Gáldonyi Sándor őrnagy is megtisztelte jelenlétével.

Az ezred történetének felidézése

Jogelődjét, az MN 24. Önálló Nehéz Harckocsi Rohamlöveg Ezredet 1950. november 1-jén alakították Kalocsán, a Miskei úti laktanyában, majd 1954-ben egyszerűsítették az elnevezést 24. Harckocsi Ezredre. Az 1956-os forradalom után az alakulat a kiskunfélegyházi 7. gépkocsizó lövészhadosztály alárendeltségében működött egészen 1987-es jogutód nélküli felszámolásáig. Cserháti Ákos nyugállományú alezredes, a Baráti Kör elnöke felidézte az ezred több évtizedes történetét, hangsúlyozva a hagyományok és a bajtársiasság fontosságát.

Bajnokok, bajtársak, nosztalgikus pillanatok

A találkozón részt vett több volt hivatásos tiszt, zászlós és tiszthelyettes, valamint a sorkatonai szolgálatukat a kalocsai ezrednél teljesítők is.

„Nagyon jó érzés, hogy ezekre a baráti találkozókra egyre több volt sorkatonánk jön el, mert úgy érzik, a bajtársiasságból, férfias helytállásból, rendből és fegyelemből szerzett élményeik az életük során is hasznukra váltak” – mondta Cserháti Ákos.

Ünnepség, koszorúzás és kiállítás

A koszorúzási ceremóniát követően a résztvevők a Judit vendéglőben közös ebéden vettek részt, ahol régi írásos és tárgyi emlékekből állítottak ki egy mini-kiállítást. A kiállítás célja a laktanyában és a városban eltöltött évtizedek felelevenítése volt. Az esemény végén a katonák baráti beszélgetéssel, vidám hangulatban zárták a napot, miközben nosztalgikus pillanatokat idéztek fel az egykori közösség életéből.