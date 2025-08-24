1 órája
Külföldi katonai konvoj halad át Magyarországon, fokozott óvatosságra intenek
Külföldi katonai konvoj halad át Magyarországon a Röszke–Hegyeshalom útvonalon – közölte vasárnap a Honvédelmi Minisztérium (HM) az MTI-vel.
A katonai járművekből és haditechnikai eszközökből álló menetoszlop vasárnap érkezik az országba Röszkénél, majd az M5-ös autópályán, az M0-s körgyűrűn, Budapesten, valamint az M1-es autópályán keresztül halad tovább Hegyeshalom irányába. A tervek szerint hétfőn lépi át az országhatárt – tájékoztatott a minisztérium.
Fokozott óvatosságra intenek
A Honvédelmi Minisztérium arra kéri az érintett útszakaszokon közlekedőket, hogy a katonai járművek miatt fokozott óvatossággal, figyelemmel és türelemmel vezessenek az adott időszakban.
Felhívták a figyelmet arra is, hogy a katonai konvoj járművei méretükben és haladási módjukban eltérhetnek a megszokott forgalomtól, ezért a Magyar Honvédség a közlekedők megértését és együttműködését kéri.
A közlemény kiemeli: a katonai menetoszlopba behajtani tilos és életveszélyes.
