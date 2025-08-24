Külföldi katonai konvoj halad át Magyarországon, fokozott óvatosságra intenek

A katonai járművekből és haditechnikai eszközökből álló menetoszlop vasárnap érkezik az országba Röszkénél, majd az M5-ös autópályán, az M0-s körgyűrűn, Budapesten, valamint az M1-es autópályán keresztül halad tovább Hegyeshalom irányába. A tervek szerint hétfőn lépi át az országhatárt – tájékoztatott a minisztérium.

Katonai konvojok vonulnak az autópályákon

Fotó: Magyar Honvédség / Archív-felvétel

Fokozott óvatosságra intenek

A Honvédelmi Minisztérium arra kéri az érintett útszakaszokon közlekedőket, hogy a katonai járművek miatt fokozott óvatossággal, figyelemmel és türelemmel vezessenek az adott időszakban.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a katonai konvoj járművei méretükben és haladási módjukban eltérhetnek a megszokott forgalomtól, ezért a Magyar Honvédség a közlekedők megértését és együttműködését kéri.

A közlemény kiemeli: a katonai menetoszlopba behajtani tilos és életveszélyes.