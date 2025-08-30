1 órája
„Osztály, vigyázz!" – 65 évvel ezelőtt érettségizett öregdiákok nosztalgiáztak a Katona gimnáziumban – galériával
Közös nosztalgiázás. Szombaton találkoztak az 1960-ban érettségizett öregdiákok a kecskeméti Katona József Gimnáziumban. A vidám 83-84 éves urak vidáman elevenítették fel a régi iskolás emlékeiket.
A Katona József Gimnázium részéről Csáki Tibor igazgató köszöntötte a 65 évvel ezelőtt érettségizett öregdiákokat. A csapat ma is nagyon összetartó, évente egyszer összejönnek beszélgetni, nosztalgiázni.
Sokakat elvesztettek már
Az 1960-ban érettségizett osztályban 31-en végeztek. Sajnos már nagyon sokan meghaltak, többen betegeskednek, így csak 11-en tudtak részt venni a hangulatos eseményen. Az újbóli találkozás öröme nagy boldogságot nyújtott számukra, szemmel látható volt a több évtizede tartó barátság, a kölcsönös tisztelet és érdeklődés egymás iránt.
Osztály, vigyázz!
A régi időket felelevenítve Csáki Tibor igazgatónak Berei József öregdiák jelentett. „Osztály, vigyázz! Igazgató úrnak jelentem, az 1960-ban végzett 4/b-ből jelen van tizenegy diák. A többiek igazoltan vannak távol.”
Berei Józsefen kívül részt vett a találkozón: Mészáros István, dr. Körösztös János, Bajnóczi Sándor, Rigó Sándor, Sikari Kovács Béla, Lázich Endre, Ménesi Tóth László, Tompa László, dr. Szakáll Szabolcs, dr. Oláh Béla.
Csupa fiúosztályként kiváló közösségük volt
Az öregdiákok egykoron 1956 és 1960 között tanultak a kecskeméti Katona József Gimnáziumban. A diákok főként a Czollner téri és a Jókai utcai iskolából érkeztek. Csupa fiú osztály voltak. Elmondták: akkoriban csak kevés koedukált osztályt indítottak, az ő évfolyamukon is csak egy volt. Később váltak csak vegyessé, fiú-lány osztállyá a közösségek.
Latin nyelv és futball
Humán-latin tagozatosok voltak, csak néhány tanuló választotta latin helyett a németet. Eredetileg angolnak indult, de közbeszólt az 56-os forradalom, és az angol tanár elhagyta az országot. Így lettek német nyelvi órák. Az öregdiákok közül többen is használták szakmájukban a latin nyelvet, például jogászi és állatorvosi pályán.
A sport meghatározó volt a közösségükben, hivatásos futballista lett közülük. Sokat fociztak együtt órák után, és igazgatói engedéllyel futballmeccsekre is jártak. Osztályfőnökük Iványosi-Szabó Tibor volt, aki maga is sportszerető ember volt. Sajnos már meghalt, akárcsak a többi pedagógusuk.
A találkozók rendszeressé váltak
Az öregdiákok azt is elmesélték, nagyszerű osztályközösségük ma is kitart. Ötévente mindig találkoztak, a 40 éves érettségi találkozót követően pedig már évente összejönnek, és szinte mindig a helvéciai Wéber tanyán zárul a privát mulatozásuk, nosztalgiázásuk.
A Katona József Gimnázium jelene
Csáki Tibor igazgató köszöntőjében bemutatta az iskola jelenét, az elmúlt öt év tükrében. Büszke rá, hogy sok évtized után végre 2023-ra megépülhetett a nagy méretű tornacsarnok. Új mottót is választottak, mert a régit – a Teher alatt nő a pálma idézetet – visszakérte a református egyház. Az új egy Katona József idézet lett: „Becsület és dicsőség az érdemesnek”.
Az igazgató megjegyezte: hiába az életkor, a csibészség még most is ott csillog az urak szemében, melyet örömmel lát. A végén mindenkit emléklappal köszöntött és Katona gimis kis ajándékokat adott át számukra.
Öregdiákok a kecskeméti Katona József GimnáziumbanFotók: Bús Csaba
