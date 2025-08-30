A ének-zenei tagozat diákjai idézték fel 60 év emlékeit a kecskeméti gimnáziumban – galériával

A vidám csapatban szép számban voltak hölgyek, és csak néhány úrral találkozhattunk. Bár korábban jellemzően fiú osztályok működtek a Katona József Gimnáziumban, de az ő idejükben már teret kaptak az koedukált osztályok is. Ének-zene tagozat lévén pedig náluk nagyobb létszámban ültek lányok az iskolapadokban.

A Katona József Gimnázium gyakran fogad öregdiákokat, nem volt ez másként ezen a hétvégén sem

Fotó: Bús Csaba

Nem volt saját osztálytermük

A kecskeméti Katona József Gimnázium aulájában találkoztak az öregdiákok. Képviseletükben Solti Kálmán elmondta: nekik nem volt saját osztályuk, mindig ott tanultak, ahol akadt szabad terem. Így is nagyon szerették az iskolát, kiváló közösséget alkottak.

Azokban az években Kecskeméten a Kodály Iskola csak általános iskolaként működött, középfokú zenei nevelés csak 1970 körül indult el. Így a Katona Gimnázium kapta meg a szerepet a középfokú zenei oktatásra. Ebben részesültek a most 60 éve érettségizett öregdiákok is.

Több zenetanár került ki az osztályból

Még házasság is született az osztályban. A zeneszerető házaspár elmesélte: mindenki nagyon szerette a zeneoktatást, bár híres zenész senki sem lett, de többen ének- vagy hangszeres tanárrá váltak. Valamennyien zenével élő emberek maradtak, egy-egy hangversenyen, zenei koncerten gyakran össze is futnak. Akkoriban volt az iskolának saját zenekara is, Zsiga László vezetésével, abban is többen játszottak. Az osztályból többen zenéltek hangszeren: többek között zongorán, hegedűn, csellón. Sokszor fellépek a zenekarral.

Az iskolabálak népszerűek voltak

Azt is megtudtuk, hogy középiskolásként sokszor mehettek iskolabálba, melyeknek gyakran az ifjúsági otthon elődje, az Úttörőház adott helyet. Délután négytől este nyolcig táncolhattak, sokakat az édesanyjuk kísért el. Akkoriban ez így volt természetes, de nagyon imádták ezeket a mulatságokat.

Megemlékeztek régi osztályfőnökükről is

Sajnos már egyik tanárjuk és több osztálytársuk sem él már. Szeretett osztályfőnökükre, Gyenes Tiborra most is megemlékeztek. Egykoron 38-an érettségiztek le, köztük mindössze 11 fiú volt. Eleinte ötévente találkoztak, a 25. után már évente jönnek össze.