„Osztály, vigyázz!" – 65 évvel ezelőtt érettségizett öregdiákok nosztalgiáztak a Katona gimnáziumban – galériával

A Katona József Gimnázium részéről Csáki Tibor igazgató köszöntötte a 65 évvel ezelőtt érettségizett öregdiákokat. A csapat ma is nagyon összetartó, évente egyszer összejönnek beszélgetni, nosztalgiázni.

Szombaton találkoztak az 1960-ban érettségizett öregdiákok a kecskeméti Katona József Gimnáziumban

Fotó: Bús Csaba

Sokakat elvesztettek már

Az 1960-ban érettségizett osztályban 31-en végeztek. Sajnos már nagyon sokan meghaltak, többen betegeskednek, így csak 11-en tudtak részt venni a hangulatos eseményen. Az újbóli találkozás öröme nagy boldogságot nyújtott számukra, szemmel látható volt a több évtizede tartó barátság, a kölcsönös tisztelet és érdeklődés egymás iránt.

Osztály, vigyázz!

A régi időket felelevenítve Csáki Tibor igazgatónak Berei József öregdiák jelentett. „Osztály, vigyázz! Igazgató úrnak jelentem, az 1960-ban végzett 4/b-ből jelen van tizenegy diák. A többiek igazoltan vannak távol.”

Berei Józsefen kívül részt vett a találkozón: Mészáros István, dr. Körösztös János, Bajnóczi Sándor, Rigó Sándor, Sikari Kovács Béla, Lázich Endre, Ménesi Tóth László, Tompa László, dr. Szakáll Szabolcs, dr. Oláh Béla.

Csupa fiúosztályként kiváló közösségük volt

Az öregdiákok egykoron 1956 és 1960 között tanultak a kecskeméti Katona József Gimnáziumban. A diákok főként a Czollner téri és a Jókai utcai iskolából érkeztek. Csupa fiú osztály voltak. Elmondták: akkoriban csak kevés koedukált osztályt indítottak, az ő évfolyamukon is csak egy volt. Később váltak csak vegyessé, fiú-lány osztállyá a közösségek.

Latin nyelv és futball

Humán-latin tagozatosok voltak, csak néhány tanuló választotta latin helyett a németet. Eredetileg angolnak indult, de közbeszólt az 56-os forradalom, és az angol tanár elhagyta az országot. Így lettek német nyelvi órák. Az öregdiákok közül többen is használták szakmájukban a latin nyelvet, például jogászi és állatorvosi pályán.

A sport meghatározó volt a közösségükben, hivatásos futballista lett közülük. Sokat fociztak együtt órák után, és igazgatói engedéllyel futballmeccsekre is jártak. Osztályfőnökük Iványosi-Szabó Tibor volt, aki maga is sportszerető ember volt. Sajnos már meghalt, akárcsak a többi pedagógusuk.