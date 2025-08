A kecskeméti sportközösség is gyászolja a magyar testépítőt

Július 31-én, 46 évesen vesztette életét Kathi Béla magyar testépítő, erőemelő, kétszeres Superbody abszolút győztes, WABBA-világbajnok, erőemelésben és fekvenyomásban is országos bajnok, emellett a Cutler Gym hálózat tulajdonosa is. Kecskeméten is működik edzőterme, ami az első szakmai szempontból kialakított terem a városban, világszínvonalat biztosít minden sportolni és edzeni vágyónak, illetve a profi testépítőknek is. Az edzőterem mellett egy egészséges gyorsétterem működik Cutler Fresh Food néven.

46 évesen elhunyt Kathi Béla

Fotó: MW-archív

Kathi Béla nyaraláson vesztette életét

A Scitec Gold Fitness Club bejegyzését osztotta meg Facebook-oldalán a Cutler Gym Kecskemét, akik július 31-én egy példaképet vesztettek el. Kathi Béla ciprusi családi nyaralása során, 46 éves korában, tragikus hirtelenséggel, egy biciklibaleset következtében elhunyt. Az erőemelő szerénysége, kedvessége és nagy mosolya óriási űrt hagyott mindenki szívében. Béla egy személyben volt sporttárs és egy ország példaképe is. „Hiánya pótolhatatlan, emléke örökké velünk marad. Részvétünket fejezzük ki családjának, barátainak, tisztelőinek és mindazoknak, akiket megérintett az ő kivételes élete.” – írták a posztban.

A sportoló utolsó Instagram-bejegyzésében még azt írta, hogy mekkora hálát érez a világ felé, a Scitec Muscle Beach 2025 után, amit Siófokon rendeztek meg. „Felgyűlt bennem az energia újra, így több posztot fogok kirakni az eseményről. Van mit írni és van kikről. Első és legfontosabb, hogy szeretném megköszönni azoknak, akik eljöttek, miattatok volt az egész esemény. Köszönjük!” – írta Kathi Béla.