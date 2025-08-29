Több százan kísérték utolsó útjára Kathi Bélát

Megrendülten búcsúzott Hajdúböszörmény augusztus 29-én Kathi Béla sportolótól, aki július 31-én, ciprusi családi nyaralása során, 46 éves korában, tragikus hirtelenséggel egy biciklibaleset következtében hunyt el. A temetés 13 órakor kezdődött a hajdúböszörményi temetőben, ahol család, barátok, sporttársak és rajongók százai gyűltek össze, hogy végső tiszteletüket tegyék a testépítő legenda előtt – írja a haon.hu.

Végső búcsút vettek Kathi Béla sportolótól

Kathi Béla sokakat inspirált

Kathi Béla 1979. május 4-én született Hajdúböszörményben. Pályafutása során több sportágban is kipróbálta magát, küzdősportoktól az atlétikán át az erőemelésig. Junior és felnőtt országos bajnoki címeket szerzett erőemelésben és fekvenyomásban, utóbbiban Európa-bajnokságot is nyert. 2010-ben 360 kilogrammos guggolásával, speciális ruha nélkül, nem hivatalos világcsúcsot állított fel. 2012-ben a versenyzéstől visszavonulva üzleti vállalkozásaira, köztük a Cutler edzőterem-hálózat kiépítésére koncentrált, majd 2017-ben visszatért a színpadra: az ausztrál Arnold Classicon a 100 kilogramm feletti kategóriában második helyet szerzett.

Szakmai sikerei mellett sokak számára volt inspiráció személyisége, kitartása és közvetlensége miatt is. Felesége, Salamon Dia testépítőnő, akivel közös kislányukat nevelték, aki 2020-ban született.

