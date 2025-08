Az Aranymonostorban nyílt kiállítás Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóról – galériával

A Karikó Katalin életútját bemutató vándorkiállítás betekintést nyújt Magyarország első Nobel-díjas kutatónőjének életébe és munkásságába – az iskolaévektől kezdve az egyetemi kutatómunkán át a világhírnévig és azon is túl. Személyes relikviákon, dokumentumokon, archív fényképeken, műtárgy- és sajtófotókon, roll-upokra helyezett infografikákon keresztül ismerhetjük meg a tudományos kitartás és hitelesség történetét. A Magyar Tudományos Akadémia bicentenáriumát is köszönti a „Karikó Katalin útja a Nobel-díjig és tovább” című, a Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Akadémiai Bizottság támogatásával az Aranymonostor Látogatóközpontban berendezett időszaki kiállítás, amely 2025 őszéig várja látogatóit.

Karikó Katalin életét mutatták be az Aranymonostorban

Fotó: Vajda Piroska

Csoda a semmi közepén

Szabó László, Bugac polgármestere köszöntőjében elsőként bemutatta a települést, majd arról beszélt, hogy 2010-ben jelentős mérföldkőhöz érkeztek. Akkor indult el az az ásatássorozat, melynek eredményeként megtalálták Pétermonostorát, amely az Árpád-korban a Duna-Tisza közének a legnagyobb kereskedelmi és vallási központja volt. Az itt feltárt páratlan leleteket mutatják be a kiállításnak is helyszínt adó Aranymonostor Látogatóközpontban.

A régészeti kiállítás messziről érkezett látogatói mindig elmondják „Nem is gondolták, hogy ilyen csoda van a semmi közepén!” – fogalmazott a polgármester, aki azt is hozzátette, hogy az állandó kiállítások mellett időközönként más csodákat is megmutatnak, tematikus, időszaki kiállítások keretében. Ilyen időszaki kiállítás volt a Magyar Menyasszony című tárlat is, amely szorosan kötődik Karikó Katalinhoz is. A Magyar Nemzeti Múzeum összeállítása ugyanis a Nobel-díjas kutatónő életén keresztül arra mutatott rá, hogy mennyit változott az évszázadok alatt a nők helyzete. Korábban ugyanis elképzelhetetlen volt, hogy egy leánygyermek egyetemre menjen, orvos legyen vagy kutasson. Karikó Katalin azonban bebizonyította, hogy a nőknek is van létjogosultsága a tudomány területén.

Egyetemistaként járt Bugacon Karikó Katalin

Bozsóné Dr. Margóczi Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Ökológiai Tanszék egyetemi docense, Karikó Katalin egykori egyetemi csoporttársa beszédében felidézte, hogy tanulmányi éveik alatt (1973–1978 között) milyen közös élményeik voltak a kutatónővel.