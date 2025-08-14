augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állatvilág

1 órája

Tombol a kánikula, így hűsölnek a Kecskeméti Vadaskert állatai

Címkék#kánikula#Kecskeméti Vadaskert#állatok

A Kecskeméti Vadaskertben ebben a nagy melegben a látogatók is jól érzik magukat, csoportok, családok egyaránt örömmel keresik fel.

Sebestyén Hajnalka

 A hűst adó fák árnyékában sétálva csodálhatják meg az állatokat. Nemcsak Kecskemétről érkeznek vendégek, hiszen sok távolabb élő gyermek is nyaral ezekben a napokban rokonoknál. Kecelről Ponyokai Kiara és Korina (felvételünkön) is boldogan ismerkedett a Vadaskert lakóival, és etette zoocsemegével a lámákat, majd a kecskéket.

népszerű nyáron a Kecskeméti Vadaskert, sok gyermek nyaral a vadaskertben,
Népszerű a látogatók körében a Kecskeméti Vadaskert
Fotó: Sebestyén Hajnalka

A Vadaskertben folyamatosan figyelnek arra, hogy a forróságnak megfelelő lédús, vitaminban gazdag ételeket kapjanak az állatok, jól átvészeljék a meleget. Mindenkinek van a karámban hűst adó része, így bármikor el tudnak vonulni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu