1 órája
Tombol a kánikula, így hűsölnek a Kecskeméti Vadaskert állatai
A Kecskeméti Vadaskertben ebben a nagy melegben a látogatók is jól érzik magukat, csoportok, családok egyaránt örömmel keresik fel.
A hűst adó fák árnyékában sétálva csodálhatják meg az állatokat. Nemcsak Kecskemétről érkeznek vendégek, hiszen sok távolabb élő gyermek is nyaral ezekben a napokban rokonoknál. Kecelről Ponyokai Kiara és Korina (felvételünkön) is boldogan ismerkedett a Vadaskert lakóival, és etette zoocsemegével a lámákat, majd a kecskéket.
A Vadaskertben folyamatosan figyelnek arra, hogy a forróságnak megfelelő lédús, vitaminban gazdag ételeket kapjanak az állatok, jól átvészeljék a meleget. Mindenkinek van a karámban hűst adó része, így bármikor el tudnak vonulni.
