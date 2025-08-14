Tombol a kánikula, így hűsölnek a Kecskeméti Vadaskert állatai

A hűst adó fák árnyékában sétálva csodálhatják meg az állatokat. Nemcsak Kecskemétről érkeznek vendégek, hiszen sok távolabb élő gyermek is nyaral ezekben a napokban rokonoknál. Kecelről Ponyokai Kiara és Korina (felvételünkön) is boldogan ismerkedett a Vadaskert lakóival, és etette zoocsemegével a lámákat, majd a kecskéket.

Népszerű a látogatók körében a Kecskeméti Vadaskert

Fotó: Sebestyén Hajnalka

A Vadaskertben folyamatosan figyelnek arra, hogy a forróságnak megfelelő lédús, vitaminban gazdag ételeket kapjanak az állatok, jól átvészeljék a meleget. Mindenkinek van a karámban hűst adó része, így bármikor el tudnak vonulni.