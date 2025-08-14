Nem állt le, most lecsaptak a Kalóriakirály bogyóira, 1500 dobozt foglalt le a hatóság

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságával együttműködve 1500 doboz veszélyesnek minősülő „Kalóriakirály” étrend-kiegészítőt foglalt le a napokban.

Forrás: https://nkfh.gov.hu/

Ahogy arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk, a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzést folytat a „Kalóriakirály” néven publikáló influenszer ellen, aki a termékvisszahívás ellenére továbbra is jogszerűtlenül forgalmazza a veszélyes étrend-kiegészítő termékeit. A hatóság korábbi vizsgálata során élelmiszer-hamisításra, vagyis lényeges tulajdonságra vonatkozó félrevezető jelölésre és egyéb jelölési hibákra derült fény.

A fogyasztóvédelem bejegyzéséből kiderül, hogy a hatóság és a NAV munkatársai összehangolt ellenőrzést tartottak a „Kalóriakirály” termékeit raktározó és forgalmazó logisztikai központban, ahol az ellenőrök több mint 1500 doboz hamisítványnak minősülő étrend-kiegészítőt foglaltak le, amelyek piaci értéke – a kaloria-kiraly.com oldalon feltüntetett akciós árak alapján – körülbelül 5,5 millió forint.

Félrevezető jelölések a Kalóriakirály termékeken

A felsorolt termékeken nem jelölték meg azokat a kockázati csoportokat, akikre kifejezetten veszélyesek lehetnek az alábbi étrend-kiegészítők, ez pedig élelmiszer-hamisításnak minősül.

• KALÓRIAKIRÁLY ZSÍRPUSZTÍTÓ SZÉRUM étrend-kiegészítő kapszula L-karnitinnel, krómmal és növényi kivonatokkal (16,2 g),

• KALÓRIAKIRÁLY ÉHSÉGŰZŐ ELIXÍR étrend-kiegészítő kapszula növényi kivonatokkal (13,9 g/30 db),

• KALÓRIAKIRÁLY ZSÍRPUSZTÍTÓ EXTRA 37,67%-KAL TÖBB HATÓANYAG étrend-kiegészítő kapszula (16,05 g/30 db)

Forrás: nkfh.gov.hu

Az NKFH még július közepén elrendelte a termékek forgalmazásának megszüntetését, valamint kötelezte a domain-szolgáltatót a termékeket kínáló weboldal felfüggesztésére, ennek ellenére a Kalóriakirály néven ismert és a forgalmazásért felelős influenszer egy külföldi üzemeltetésű domain alatt újra elérhetővé tette a termékeket. A hatóság jelezte, hogy ez után levélben értesítették a termék forgalomból való kivonására kötelező végzésről és az eljárás megindításáról.