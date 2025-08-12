2 órája
Lebegő város, tó a főtéren – ilyen településen élnének 25 év múlva a mai fiatalok
Nagyon érdekes gondolatkísérletre invitálta a tehetséges diákokat a Kecskeméti Digitális Tudásközpont. Vajon milyen lesz a jövő városa Kecskemét 2050-ben? Ezt a legügyesebbek nemcsak megálmodták, hanem meg is építették.
A jövő városa. Ezt a címet kapta a Kecskeméti Digitális Tudásközpont azon programja, amelyben arra invitálták a tanulókat, hogy fantáziáljanak arról, majd 3D nyomtató segítségével építsék is meg, hogyan nézhet ki Kecskemét 2050-ben. A projektet nemcsak tehetséges diákok, hanem a Trendalelke Vállalkozó Nők közössége is megépítette.
Kecskemét 2050-ben – forrasztással, nyomtatással, programozással
A projekt két nagy részfeladatból állt: megálmodni és megépíteni. A Kecskeméti Digitális Tudásközpontban ehhez minden adott, ugyanis ott a fiatalok
- elektronikát is tanulnak,
- áramköröket kapcsoltak össze,
- forrasztottak,
- méretarányosságot számoltak,
- programoztak,
- illetve 3D nyomtatót használtak.
– A feladat során a legfontosabb a csapatmunka volt – mondta hírportálunknak Molnár Szilárd, a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kuratóriumi elnöke. – A diákok és a résztvevő csapatok nagyon fontos soft skilleket gyakoroltak, hiszen a projekt során közösen kellett gondolkodniuk, a saját ötleteik mellett kiállni és érvelni, szónokolni, elfogadni és megvalósítani – hangsúlyozta Molnár Szilárd.
A 8-10 fős csapatoknak úgy kellett nekikezdeni a munkának, hogy felosztották maguk között, hogy ki melyik szakterülettel – például sport, kultúra, oktatás – foglalkozik. Kiválasztottak egy polgármestert, felállítottak egy víziót és indulhatott a fantáziálgatás.
A jövő városa a zöldenergiára és a zöldfelületekre fókuszál
Az MCC csapatának projektjét a Kecskeméti Digitális Tudásközpont Rákóczi úti székhelyén tekintettük meg. A diákok a különböző városrészeket gondolták újra, a főtéri 0 km kő helyén például egy kecske-szoborral, óriáskerékkel. A közlekedési központot intermodális kapcsolattal építették meg, a város energiaellátását zöldenergiával képzelték el, vertikális mezőgazdasági termelést, termesztést terveztek, fejlett szabadidőközponttal, kórházzal – annak tetején helikopterleszállóval –, lakóparkokkal és a társasházak tetején zöldfelületekkel. A projektet a fiatalok egy zárt körű eseményen Szemereyné Pataki Klaudia polgármesternek is előadták.
A Kecskeméti Digitális Tudásközpontban jártunkFotók: Bús Csaba
A vállalkozó női közösség projektjének középpontjában is főként zöldterületek és diákközpontúság áll. Az ő jövő városa projektjük tartalmazza a már megépült új egyetemi CAMPUS-t, az Izsáki út feletti hidat, valamint az egyetem környezetében több iskolai intézményt sportpályákkal és szórakozási lehetőségekkel.
A városnak külön energetikai és közlekedési központot képzeltek el fókuszban a hidrogénbuszokkal, hidrogéntartályokkal és napelemes parkolókkal.
A főtéren a Városháza pontos mását is megépítették 3D nyomtatóval, valamint zenélő szökőkutat terveztek és megépítették a Zene Házát. Sőt, a főtérre még egy kis tavat is elképzeltek. A Rákóczi út végén a Víztorony megmaradt a megálmodott városukban is, tetején egy szórakozóhellyel. Valamint a Lechner-féle víztorony is ott van a terveik között, amely a valóságban nem készült el. A szabadidőközpontot is újragondolták futópályákkal, labirintusösvénnyel és erdei szoborparkkal.
A Kandó és a Katedra középiskolák diákjai is megépítették a jövő városát. Volt, aki inkább 2500-ra gondolt és lebegő várost épített, valamint víz alatti városok is készültek, ezeket a projekteket a fiatalok magukkal vihették, és azt is, amit a megvalósítás során tanultak. A Katedra iskola diákjainak projektjeit ide kattintva tekintheti meg.
Ugyan a projekt témaötletét nem a következő felismerés adta, de ide tartozik: 2025 augusztusában elmondhatjuk, hogy időben már közelebb járunk 2050-hez, mint 2000-hez. Gyorsan szalad az idő, és ki tudja, lehet, hogy városunk 2050-ben valami hasonló képet fog festeni, mint ahogyan azt a projektek során a csapatok megálmodták. Érdemes ezt képgalériánk és videónk segítségével is megtekinteni.
Kiderültek a kunfehértói dráma részletei, ez történt, mielőtt a férfi megölte feleségét, majd magával is végzett – fotók, videó
Az érzelem nem programozható: ezek a szakmák biztonságban vannak a mesterséges intelligencia korában