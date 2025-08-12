augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Galériával/videóval

2 órája

Lebegő város, tó a főtéren – ilyen településen élnének 25 év múlva a mai fiatalok

Címkék#zöldenergia#baon videó#Kecskeméti Digitális Tudásközpont#diák#projekt

Nagyon érdekes gondolatkísérletre invitálta a tehetséges diákokat a Kecskeméti Digitális Tudásközpont. Vajon milyen lesz a jövő városa Kecskemét 2050-ben? Ezt a legügyesebbek nemcsak megálmodták, hanem meg is építették.

Vizi Zalán

A jövő városa. Ezt a címet kapta a Kecskeméti Digitális Tudásközpont azon programja, amelyben arra invitálták a tanulókat, hogy fantáziáljanak arról, majd 3D nyomtató segítségével építsék is meg, hogyan nézhet ki Kecskemét 2050-ben. A projektet nemcsak tehetséges diákok, hanem a Trendalelke Vállalkozó Nők közössége is megépítette.

iákok megtervezték hogy nézhet ki a jövő városa - Kecskemét 2050-ben
A Kecskeméti Digitális Tudásközpontban a diákok megtervezték, milyen lehetne a jövő városa
Fotó: Bús Csaba

Kecskemét 2050-ben – forrasztással, nyomtatással, programozással

A projekt két nagy részfeladatból állt: megálmodni és megépíteni. A Kecskeméti Digitális Tudásközpontban ehhez minden adott, ugyanis ott a fiatalok

  • elektronikát is tanulnak,
  • áramköröket kapcsoltak össze,
  • forrasztottak,
  • méretarányosságot számoltak,
  • programoztak,
  • illetve 3D nyomtatót használtak.

– A feladat során a legfontosabb a csapatmunka volt – mondta hírportálunknak Molnár Szilárd, a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kuratóriumi elnöke. – A diákok és a résztvevő csapatok nagyon fontos soft skilleket gyakoroltak, hiszen a projekt során közösen kellett gondolkodniuk, a saját ötleteik mellett kiállni és érvelni, szónokolni, elfogadni és megvalósítani – hangsúlyozta Molnár Szilárd.

A 8-10 fős csapatoknak úgy kellett nekikezdeni a munkának, hogy felosztották maguk között, hogy ki melyik szakterülettel – például sport, kultúra, oktatás – foglalkozik. Kiválasztottak egy polgármestert, felállítottak egy víziót és indulhatott a fantáziálgatás.

A jövő városa a zöldenergiára és a zöldfelületekre fókuszál

Az MCC csapatának projektjét a Kecskeméti Digitális Tudásközpont Rákóczi úti székhelyén tekintettük meg. A diákok a különböző városrészeket gondolták újra, a főtéri 0 km kő helyén például egy kecske-szoborral, óriáskerékkel. A közlekedési központot intermodális kapcsolattal építették meg, a város energiaellátását zöldenergiával képzelték el, vertikális mezőgazdasági termelést, termesztést terveztek, fejlett szabadidőközponttal, kórházzal – annak tetején helikopterleszállóval –, lakóparkokkal és a társasházak tetején zöldfelületekkel. A projektet a fiatalok egy zárt körű eseményen Szemereyné Pataki Klaudia polgármesternek is előadták.

A Kecskeméti Digitális Tudásközpontban jártunk

Fotók: Bús Csaba

A vállalkozó női közösség projektjének középpontjában is főként zöldterületek és diákközpontúság áll. Az ő jövő városa projektjük tartalmazza a már megépült új egyetemi CAMPUS-t, az Izsáki út feletti hidat, valamint az egyetem környezetében több iskolai intézményt sportpályákkal és szórakozási lehetőségekkel.

A városnak külön energetikai és közlekedési központot képzeltek el fókuszban a hidrogénbuszokkal, hidrogéntartályokkal és napelemes parkolókkal. 

A főtéren a Városháza pontos mását is megépítették 3D nyomtatóval, valamint zenélő szökőkutat terveztek és megépítették a Zene Házát. Sőt, a főtérre még egy kis tavat is elképzeltek. A Rákóczi út végén a Víztorony megmaradt a megálmodott városukban is, tetején egy szórakozóhellyel. Valamint a Lechner-féle víztorony is ott van a terveik között, amely a valóságban nem készült el. A szabadidőközpontot is újragondolták futópályákkal, labirintusösvénnyel és erdei szoborparkkal.

A Kandó és a Katedra középiskolák diákjai is megépítették a jövő városát. Volt, aki inkább 2500-ra gondolt és lebegő várost épített, valamint víz alatti városok is készültek, ezeket a projekteket a fiatalok magukkal vihették, és azt is, amit a megvalósítás során tanultak. A Katedra iskola diákjainak projektjeit ide kattintva tekintheti meg.    

Ugyan a projekt témaötletét nem a következő felismerés adta, de ide tartozik: 2025 augusztusában elmondhatjuk, hogy időben már közelebb járunk 2050-hez, mint 2000-hez. Gyorsan szalad az idő, és ki tudja, lehet, hogy városunk 2050-ben valami hasonló képet fog festeni, mint ahogyan azt a projektek során a csapatok megálmodták. Érdemes ezt képgalériánk és videónk segítségével is megtekinteni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu