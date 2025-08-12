Lebegő város, tó a főtéren – ilyen településen élnének 25 év múlva a mai fiatalok

A jövő városa. Ezt a címet kapta a Kecskeméti Digitális Tudásközpont azon programja, amelyben arra invitálták a tanulókat, hogy fantáziáljanak arról, majd 3D nyomtató segítségével építsék is meg, hogyan nézhet ki Kecskemét 2050-ben. A projektet nemcsak tehetséges diákok, hanem a Trendalelke Vállalkozó Nők közössége is megépítette.

A Kecskeméti Digitális Tudásközpontban a diákok megtervezték, milyen lehetne a jövő városa

Fotó: Bús Csaba

Kecskemét 2050-ben – forrasztással, nyomtatással, programozással

A projekt két nagy részfeladatból állt: megálmodni és megépíteni. A Kecskeméti Digitális Tudásközpontban ehhez minden adott, ugyanis ott a fiatalok

elektronikát is tanulnak,

áramköröket kapcsoltak össze,

forrasztottak,

méretarányosságot számoltak,

programoztak,

illetve 3D nyomtatót használtak.

– A feladat során a legfontosabb a csapatmunka volt – mondta hírportálunknak Molnár Szilárd, a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány kuratóriumi elnöke. – A diákok és a résztvevő csapatok nagyon fontos soft skilleket gyakoroltak, hiszen a projekt során közösen kellett gondolkodniuk, a saját ötleteik mellett kiállni és érvelni, szónokolni, elfogadni és megvalósítani – hangsúlyozta Molnár Szilárd.

A 8-10 fős csapatoknak úgy kellett nekikezdeni a munkának, hogy felosztották maguk között, hogy ki melyik szakterülettel – például sport, kultúra, oktatás – foglalkozik. Kiválasztottak egy polgármestert, felállítottak egy víziót és indulhatott a fantáziálgatás.

A jövő városa a zöldenergiára és a zöldfelületekre fókuszál

Az MCC csapatának projektjét a Kecskeméti Digitális Tudásközpont Rákóczi úti székhelyén tekintettük meg. A diákok a különböző városrészeket gondolták újra, a főtéri 0 km kő helyén például egy kecske-szoborral, óriáskerékkel. A közlekedési központot intermodális kapcsolattal építették meg, a város energiaellátását zöldenergiával képzelték el, vertikális mezőgazdasági termelést, termesztést terveztek, fejlett szabadidőközponttal, kórházzal – annak tetején helikopterleszállóval –, lakóparkokkal és a társasházak tetején zöldfelületekkel. A projektet a fiatalok egy zárt körű eseményen Szemereyné Pataki Klaudia polgármesternek is előadták.