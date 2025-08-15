augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jótékonyság

5 órája

A ritka betegséggel küzdő Kamilláért indult licit, Szoboszlai meze kerül kalapács alá

Címkék#mez#Kamilla#jótékonysági árverés#Szoboszlai Dominik

Súlyos betegségének kezelésért minden tőlük telhetőt megtesznek a szülei. Jótékonysági árveréssel próbálnak segíteni Kamillán egy Szoboszlai Dominik által dedikált mezzel.

Brockmeyer Sophie Isabella

A TrollFoci original oldalán osztották meg a jótékonysági árverést Kamillának, aki súlyos betegségben szenved. A gyógyulás rengeteg pénzbe kerül, így ezzel próbálnak szülei segítséget kérni.

Rett-szindrómával küzd Kamilla, jótékonysági árverést tartanak,
Jótékonysági árverést tartanak a kecskeméti kislánynak
Forrás: Trollfoci Facebook-oldala

Jótékonysági árverés Kamillának

Kamilla 14 éves, és Rett-szindrómát azonosítottak nála, ami nagyon ritka, csak lányokat érintő kromoszóma-rendellenesség. A szülei egy posztban próbáltak segítséget kérni egy jótékonysági árveréssel, amely során egy Szoboszlai Dominik által dedikált, tanúsítvánnyal ellátott Liverpool hazai mezt adnak el a 2023/24-es idényből. Ezt a mezt, egy segítőkész ismerősüktől szerezték. 

– Második gyermekként érkezett a családunkba. Nagyon boldogok voltunk, amikor megtudtuk, hogy a kisfiúnk mellé egy kislány is érkezik. Szépen fejlődött. Épp olyan volt, mint a korabeli gyerekek. Megtanult járni, beszélni. Minden olyan tökéletes volt. Aztán 2 éves kora körül valami megváltozott – mondta Kamilla édesanyja. 

Az árverés részletei

Az árverés 2025.08.18-án, 19.00 óráig tart, ahol az induló összeg 50 ezer forint, a minimum licitlépcső pedig 5000 forint lesz. Licitálni a Trollfoci Facebook-oldalán lehet, az eredeti posztnál kommentben. A bejegyzésben felhívják külön arra a figyelmet, hogy ne írjon senki oda nem illő kommenteket a licitáláshoz, valamint csak olyan licitáljon, aki tényleg ki tudja fizetni azt az összeget amennyit ajánl, mert itt életbevágóan fontos segítségnyújtásról van szó.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu