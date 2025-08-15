A ritka betegséggel küzdő Kamilláért indult licit, Szoboszlai meze kerül kalapács alá

A TrollFoci original oldalán osztották meg a jótékonysági árverést Kamillának, aki súlyos betegségben szenved. A gyógyulás rengeteg pénzbe kerül, így ezzel próbálnak szülei segítséget kérni.

Jótékonysági árverést tartanak a kecskeméti kislánynak

Forrás: Trollfoci Facebook-oldala

Jótékonysági árverés Kamillának

Kamilla 14 éves, és Rett-szindrómát azonosítottak nála, ami nagyon ritka, csak lányokat érintő kromoszóma-rendellenesség. A szülei egy posztban próbáltak segítséget kérni egy jótékonysági árveréssel, amely során egy Szoboszlai Dominik által dedikált, tanúsítvánnyal ellátott Liverpool hazai mezt adnak el a 2023/24-es idényből. Ezt a mezt, egy segítőkész ismerősüktől szerezték.

– Második gyermekként érkezett a családunkba. Nagyon boldogok voltunk, amikor megtudtuk, hogy a kisfiúnk mellé egy kislány is érkezik. Szépen fejlődött. Épp olyan volt, mint a korabeli gyerekek. Megtanult járni, beszélni. Minden olyan tökéletes volt. Aztán 2 éves kora körül valami megváltozott – mondta Kamilla édesanyja.

Az árverés részletei

Az árverés 2025.08.18-án, 19.00 óráig tart, ahol az induló összeg 50 ezer forint, a minimum licitlépcső pedig 5000 forint lesz. Licitálni a Trollfoci Facebook-oldalán lehet, az eredeti posztnál kommentben. A bejegyzésben felhívják külön arra a figyelmet, hogy ne írjon senki oda nem illő kommenteket a licitáláshoz, valamint csak olyan licitáljon, aki tényleg ki tudja fizetni azt az összeget amennyit ajánl, mert itt életbevágóan fontos segítségnyújtásról van szó.