Példás közösség: rekordszámú tulajdonos indult a Jó gazda, szép porta versenyen Dunatetétlenen – képekkel

„Jó gazda, szép porta” címmel versenyt hirdettek Dunatetétlenen

Forrás: Dunatetétlen Község Önkormányzat Facebook-oldala

„Minden, ami rólunk szól és értünk van, azt kötelességem figyelemmel kísérni, és ha lehet érte bármit tenni, akkor azt meg is kell tennem” – e kedves gondolattokkal szólította meg versenyfelhívásában a dunatetétleni lakosságot Pálfi Mihályné polgármester asszony, mely egyedi, sajátos ötlete alapján első alkalommal került meghirdetésre.

A „Jó gazda, szép porta” verseny célja

A verseny alapvető célja az volt, hogy a mindennapi nehézségek között teret adjanak annak, ami szép, értéket képvisel és elismerésre méltó munka övezi. Jelen esetben, hogy ne csak a problémás ingatlanokkal és tulajdonosaikkal foglalkozzanak. A figyelmet kapják most azok, akik szépen, gondosan, jó gazda módjára tartják rendben a környezetüket akár a portán belül, akár a portán kívül.

Országszerte számos versenyt hirdetnek, melyben virágoskertekkel, balkonokkal vagy éppen konyhakertekkel lehet nevezni. Szinte minden esetben szakmai grémium dönt az eredményekről.

A dunatetétleni versenyfelhívás különlegessége ebben rejlik, hogy a képviselő-testület a lakosságra bízta már a javaslatok megtételét is. Az önkormányzat kizárólag lebonyolítója volt a versenynek.

Javaslatokat a lakosok adhattak meg egy megadott határidőn belül. Egy jelölő maximum öt ingatlant terjeszthetett fel, utcanév és házszámmal jelezve a portát, adatvédelmi okokból a tulajdonos neve nélkül.

A beérkezett javaslatok alapján elkészült a versenyző portákról a végső lista. Minden jelölt megkapta Pálfi Mihályné polgármester asszony és a képviselő-testület elismerő levelét, melyben nagyrabecsülésüket fejezte ki a település vezetősége a szorgos lakosok munkája iránt. A versenyben való további részvételre végül 28 porta fogadta el a jelölést.

Kimagasló aktivitás a versenyen

Dunatetétlen lakosságszáma hozzávetőleg 550 fő, háztartások tekintetében 200 körülire tehetjük a lakott ingatlanok számát. A versenyen a háztartások egyharmada vett részt, mely igazán kimagasló és várakozásokon felüli aktivitást mutatott.