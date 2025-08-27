1 órája
Példás közösség: rekordszámú tulajdonos indult a Jó gazda, szép porta versenyen Dunatetétlenen – képekkel
Legyen a jó példa ragadós. „Jó gazda, szép porta” címmel egyedülálló versenyt hirdettek Dunatetétlenen Pálfi Mihályné polgármester asszony ötlete alapján.
„Jó gazda, szép porta” címmel versenyt hirdettek Dunatetétlenen. A részletekről Pálfi Mihályné polgármester asszony mesélt hírportálunknak.
„Minden, ami rólunk szól és értünk van, azt kötelességem figyelemmel kísérni, és ha lehet érte bármit tenni, akkor azt meg is kell tennem” – e kedves gondolattokkal szólította meg versenyfelhívásában a dunatetétleni lakosságot Pálfi Mihályné polgármester asszony, mely egyedi, sajátos ötlete alapján első alkalommal került meghirdetésre.
A „Jó gazda, szép porta” verseny célja
A verseny alapvető célja az volt, hogy a mindennapi nehézségek között teret adjanak annak, ami szép, értéket képvisel és elismerésre méltó munka övezi. Jelen esetben, hogy ne csak a problémás ingatlanokkal és tulajdonosaikkal foglalkozzanak. A figyelmet kapják most azok, akik szépen, gondosan, jó gazda módjára tartják rendben a környezetüket akár a portán belül, akár a portán kívül.
Országszerte számos versenyt hirdetnek, melyben virágoskertekkel, balkonokkal vagy éppen konyhakertekkel lehet nevezni. Szinte minden esetben szakmai grémium dönt az eredményekről.
A dunatetétleni versenyfelhívás különlegessége ebben rejlik, hogy a képviselő-testület a lakosságra bízta már a javaslatok megtételét is. Az önkormányzat kizárólag lebonyolítója volt a versenynek.
Javaslatokat a lakosok adhattak meg egy megadott határidőn belül. Egy jelölő maximum öt ingatlant terjeszthetett fel, utcanév és házszámmal jelezve a portát, adatvédelmi okokból a tulajdonos neve nélkül.
A beérkezett javaslatok alapján elkészült a versenyző portákról a végső lista. Minden jelölt megkapta Pálfi Mihályné polgármester asszony és a képviselő-testület elismerő levelét, melyben nagyrabecsülésüket fejezte ki a település vezetősége a szorgos lakosok munkája iránt. A versenyben való további részvételre végül 28 porta fogadta el a jelölést.
Kimagasló aktivitás a versenyen
Dunatetétlen lakosságszáma hozzávetőleg 550 fő, háztartások tekintetében 200 körülire tehetjük a lakott ingatlanok számát. A versenyen a háztartások egyharmada vett részt, mely igazán kimagasló és várakozásokon felüli aktivitást mutatott.
Közösségépítés és összetartás szempontjából is célt ért a kezdeményezés. Megmozgatta a település lakosságát, hiszen sokan kerékpárra ültek, elsétáltak vagy épp autóval körbejárták a települést, felkutatva a „versenyportákat”.
A szavazatok továbbra is gyűjtőládákba kerültek. Az eredményhirdetés napjáig mindvégig titokban tartották a szervezők a végeredményt.
Egyedülálló versenyt hirdettek DunatetétlenenFotók: Dunatetétlen Község Önkormányzat Facebook-oldala
Ünnepélyes keretek között ismertették az elért eredményeket
A díjakat Font Sándor országgyűlési képviselő és Pálfi Mihályné polgármester asszony adta át a díjazottaknak, illetve minden résztvevő elismerő emléklapot vehetett át, jelképes ajándék kíséretében.
Kiemelt díjazásra került az első öt helyezett porta tulajdonosa. Ők elismerő oklevélben, értékes kertészeti ajándékutalványban részesültek és egy örök emléket, emléktáblát vihettek haza „Jó gazda, szép porta” felirattal.
„Jó gazda, szép porta” kitüntető címet vehetett át:
- 1. helyezett Vékony Attila
- 2. helyezett Vékony Viktor
- 3. helyezett Kapócs Ferenc
- 4. helyezett Schandl Katalin
- 5. helyezett Tóth Antalné
Pálfi Mihályné polgármester asszony jelezte és a jövőre nézve előrevetítette, hogy: „a lista természetesen nem teljes körű, hiszen rajtuk kívül is láthatunk még szép, rendezett portákat és ezért is reméljük, hogy legközelebb még többen élnek az ajánlási lehetőséggel!”
Bízunk benne, hogy a jó példa nem csak Dunatetétlenen lesz ragadós.
Problémák vannak a nagykőrösi ivóvízzel, ezt kell tudni a jelenlegi helyzetről