„A nevetésük a legszebb visszajelzés” – saját forrásból újították fel a játszóteret – fotók

A játszótéravatón Kőrös Anikó, az óvoda vezetője kiemelte: egy óvodapedagógus számára talán nincs is szebb pillanat, mint látni, ahogy a gyerekek önfeledten játszanak. A játék közben észrevétlenül fejlődik a személyiségük, erősödik a testük, izomzatuk, lelkük. A nevetésük, kacagásuk a legszebb visszajelzés. – Ez a játszótér is ezt a célt szolgálja: örömet, mozgást, közösséget teremt – fogalmazott az intézményvezető.

Korszerű játszótér várja a petőfiszállási gyerekeket

Fotó: Vajda Piroska

A nevetés, a találkozás, a mozgás és a barátság színtere

Külön köszönetet mondott az önkormányzatnak a projekt megvalósításáért, a gondos tervezésért és a bizalomért, mellyel a gyerekek fejlődésébe fektettek. Háláját fejezte ki Lezsák Sándor országgyűlési képviselőnek is, aki egy teqballasztallal ajándékozta meg a közösséget. Mint mondta, ezt az eszközt nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is használhatják, hiszen kiváló lehetőséget kínál a közös mozgásra és a közösségépítésre. Kőrös Anikó abban bízik, hogy az új játszótér a nevetés, a találkozások, a mozgás és a barátság színtere lesz Petőfiszálláson.

A polgármester szerint a játszótér az egyik legfontosabb fejlesztés

Szász János polgármester szerint minden településvezető számára fontosak a fejlesztések, de különösen nagy jelentőségűek azok, amelyek a gyerekek javát szolgálják.

Elmondta, a korábbi, fából készült játszótér az évek során elhasználódott, ezért vált szükségessé egy korszerű, a mai előírásoknak megfelelő új játszótér kialakítása.

Bár a település költségvetése szűkös, az önkormányzat mégis elő tudta teremteni a szükséges forrásokat, így saját erőből sikerült megvalósítani a beruházást.