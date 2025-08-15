augusztus 15., péntek

Petőfiszállás

3 órája

„A nevetésük a legszebb visszajelzés” – saját forrásból újították fel a játszóteret – fotók

Címkék#beruházás#gyerek#játszótér#Lezsák Sándor

Ünnepélyes keretek között adták át Petőfiszállás megújult játszóterét péntek délelőtt. A szalagátvágást követően a gyerekek azonnal birtokba is vehették az új elemeket. A Ugri-bugri névre keresztelt játszótér mozgásra és örömteli együttlétre hív mindenkit.

Vajda Piroska

A játszótéravatón Kőrös Anikó, az óvoda vezetője kiemelte: egy óvodapedagógus számára talán nincs is szebb pillanat, mint látni, ahogy a gyerekek önfeledten játszanak. A játék közben észrevétlenül fejlődik a személyiségük, erősödik a testük, izomzatuk, lelkük. A nevetésük, kacagásuk a legszebb visszajelzés. – Ez a játszótér is ezt a célt szolgálja: örömet, mozgást, közösséget teremt – fogalmazott az intézményvezető.

Gyerekek játszanak az új petőfiszállási játszótéren
Korszerű játszótér várja a petőfiszállási gyerekeket
Fotó: Vajda Piroska

A nevetés, a találkozás, a mozgás és a barátság színtere 

Külön köszönetet mondott az önkormányzatnak a projekt megvalósításáért, a gondos tervezésért és a bizalomért, mellyel a gyerekek fejlődésébe fektettek. Háláját fejezte ki Lezsák Sándor országgyűlési képviselőnek is, aki egy teqballasztallal ajándékozta meg a közösséget. Mint mondta, ezt az eszközt nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is használhatják, hiszen kiváló lehetőséget kínál a közös mozgásra és a közösségépítésre. Kőrös Anikó abban bízik, hogy az új játszótér a nevetés, a találkozások, a mozgás és a barátság színtere lesz Petőfiszálláson.

A polgármester szerint a játszótér az egyik legfontosabb fejlesztés

Szász János polgármester szerint minden településvezető számára fontosak a fejlesztések, de különösen nagy jelentőségűek azok, amelyek a gyerekek javát szolgálják. 

Elmondta, a korábbi, fából készült játszótér az évek során elhasználódott, ezért vált szükségessé egy korszerű, a mai előírásoknak megfelelő új játszótér kialakítása. 

Bár a település költségvetése szűkös, az önkormányzat mégis elő tudta teremteni a szükséges forrásokat, így saját erőből sikerült megvalósítani a beruházást.

Játszóteret avattak Petőfiszálláson

Fotók: Vajda Piroska

Lezsák Sándor: „A siker kulcsa a kitartás”

Lezsák Sándor ünnepi beszédében méltatta a helyi önkormányzat elhivatottságát, amely a nehezebb időkben is képes megtalálni a fejlődés lehetőségét. Kiemelte, hogy a játszótér felújításához nem kaptak központi támogatást, mégis sikerült mintegy 7 millió forintot összegyűjteni a munkálatokra.

A képviselő kitért arra is, hogy napjainkban közel 3500 különféle ingyenesen letölthető számítógépes játék áll a gyerekek rendelkezésére, amelyek hosszú időre a képernyő elé szegezik őket. 

Ebből a világból csak olyan szabadtéri játékokkal lehet őket kicsalogatni, amelyek valóban lekötik az érdeklődésüket

hangsúlyozta. Ilyen eszköz lehet a teqballasztal is, amely egy magyar találmány, és tíz év alatt világszerte ismertté vált. A futball és az asztalitenisz elemeit ötvöző, ívelt asztalon játszott sportág Borsányi Gábor nevéhez fűződik – tette hozzá.

A közös játék megerősíti a családi kötelékeket

Végül arra biztatta a szülőket és nagyszülőket, hogy játszanak minél több időt a gyerekeikkel, az unokáikkal. A közösen átélt, örömteli pillanatok ugyanis erősítik az érzelmi kötődést, amely egész életre szóló támaszt jelenthet számukra.

 

 

