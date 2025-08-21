A város díszpolgárává avatták a jánoshalmi gyógyszerészt – galériával

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész Karának elvégzése után, 1962 óta nyugdíjba vonulásáig Jánoshalmán volt gyógyszerész, 1964-től gyógyszertárvezető dr. Ötvös Géza. Az 1980-as években az új, korszerű városi gyógyszertár építése is a jánoshalmi gyógyszerész nevéhez fűződik.

Jánoshalma Város Díszpolgára kitüntetésben részesült Dr. Ötvös Géza, jánoshalmi gyógyszerész

Fotó: Pozsgai Ákos

Munkája mellett sok társadalmi munkát is végzett, egyebek mellett az önkormányzat egészségügyi bizottságának volt elnöke, a környező termelőszövetkezetekben egészségügyi felvilágosító előadásokat tartott és a permetező szerek ellenőrzését is végezte.

A rendszerváltás után gyógyszerész feleségével az országban elsők között létesítettek magán gyógyszertárat Jánoshalmán „Övös Patika” néven, amely nagyban hozzájárult a város és a környező települések magas színvonalú gyógyszer ellátásához.

A jánoshalmi gyógyszerész a fotózásban is kimagasló szakember

Hivatása mellett a természetfotózás töltötti ki élete nagy részét, már egészen fiatalon fényképezőgéppel járt a környéket és a távolabbi vidéket. Képein a természet színeit, a tanyavilágot és a templomokat is bemutatja. Képeit több csoportos és önálló kiállításon is bemutatta már. 2022-ben „Tiszán, innen Dunán túl” címmel jelent meg fotóalbuma.

Magas színtű szakami munkájának, amatőr fotográfusi tevékenységének és hiteles személyiségének méltó elismeréseként ítélte meg a jánoshalmi képviselő-testület részére a díszpolgári címet. Az elismerést Lengyel Endre polgármester adta át a városi ünnepségen.

Kitüntetések a nemzeti ünnepen

Az államalapítás ünnepe alkalmából példaértékű magas színvonalon végzett szakmai munkájáért Könczeyné Fenyvesi Evelin a Jánoshalma Város Sportjáért, Molnárné Túri Mária a Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa, Zámbó Judit Jánoshalma Város Szociális Munkáért, Liliom László Jánoshalma Város Közszolgálatáért és Taskovics Péter a Jánoshalma Város Életmű kitüntető díjban részesült.

A jánoshalmi önkormányzat 2024-ben ösztöndíjat alapított azoknak a jánoshalmi alap, illetve középfokú iskolások számára, akik a művészet, a sport, a tudomány vagy a szakmai ismeretek terén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Az ösztöndíj értéke 2025-ben egy összegben 75 ezer forint. Varga Bence Jánoshalma Ifjú Tudósa, Tóth Noel Jánoshalma Ifjú Művésze, Hallgas Csaba Jánoshalma Ifjú Szakembere és Kisföldi Zsolt Kevin Jánoshalma Ifjú Sportolója ösztöndíjban részesült.