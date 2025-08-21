3 órája
A város díszpolgárává avatták a jánoshalmi gyógyszerészt – galériával
Az államalapítás ünnepén adták át a jánoshalmi önkormányzat kitüntetéseit az Imre Zoltán Művelődési Központban. Magas színvonalon végzett gyógyszerészeti életpályájáért, és fotóművész tevékenységéért Jánoshalma Város Díszpolgára kitüntetésben részesült Dr. Ötvös Géza, jánoshalmi gyógyszerész.
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész Karának elvégzése után, 1962 óta nyugdíjba vonulásáig Jánoshalmán volt gyógyszerész, 1964-től gyógyszertárvezető dr. Ötvös Géza. Az 1980-as években az új, korszerű városi gyógyszertár építése is a jánoshalmi gyógyszerész nevéhez fűződik.
Munkája mellett sok társadalmi munkát is végzett, egyebek mellett az önkormányzat egészségügyi bizottságának volt elnöke, a környező termelőszövetkezetekben egészségügyi felvilágosító előadásokat tartott és a permetező szerek ellenőrzését is végezte.
A rendszerváltás után gyógyszerész feleségével az országban elsők között létesítettek magán gyógyszertárat Jánoshalmán „Övös Patika” néven, amely nagyban hozzájárult a város és a környező települések magas színvonalú gyógyszer ellátásához.
A jánoshalmi gyógyszerész a fotózásban is kimagasló szakember
Hivatása mellett a természetfotózás töltötti ki élete nagy részét, már egészen fiatalon fényképezőgéppel járt a környéket és a távolabbi vidéket. Képein a természet színeit, a tanyavilágot és a templomokat is bemutatja. Képeit több csoportos és önálló kiállításon is bemutatta már. 2022-ben „Tiszán, innen Dunán túl” címmel jelent meg fotóalbuma.
Magas színtű szakami munkájának, amatőr fotográfusi tevékenységének és hiteles személyiségének méltó elismeréseként ítélte meg a jánoshalmi képviselő-testület részére a díszpolgári címet. Az elismerést Lengyel Endre polgármester adta át a városi ünnepségen.
Kitüntetések a nemzeti ünnepen
Az államalapítás ünnepe alkalmából példaértékű magas színvonalon végzett szakmai munkájáért Könczeyné Fenyvesi Evelin a Jánoshalma Város Sportjáért, Molnárné Túri Mária a Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa, Zámbó Judit Jánoshalma Város Szociális Munkáért, Liliom László Jánoshalma Város Közszolgálatáért és Taskovics Péter a Jánoshalma Város Életmű kitüntető díjban részesült.
A jánoshalmi önkormányzat 2024-ben ösztöndíjat alapított azoknak a jánoshalmi alap, illetve középfokú iskolások számára, akik a művészet, a sport, a tudomány vagy a szakmai ismeretek terén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Az ösztöndíj értéke 2025-ben egy összegben 75 ezer forint. Varga Bence Jánoshalma Ifjú Tudósa, Tóth Noel Jánoshalma Ifjú Művésze, Hallgas Csaba Jánoshalma Ifjú Szakembere és Kisföldi Zsolt Kevin Jánoshalma Ifjú Sportolója ösztöndíjban részesült.
Állami elismerések
Lengyel Endre polgármester köszöntötte az állami elismerésben részesült jánoshalmi kitüntetetteket is. Magyarország agrárminisztere Aranykoszorús Gazdaasszony Díjat adományozott Királyné Kalamár Zsófia, a Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola oktatójának, a gazda képzés területén végzett magas színvonalú és példaértékű munkájáért.
Magyarország honvédelmi minisztere a Magyar Honvédség Napja alkalmából Honvédelemért kitüntető cím 2. fokozatát adományozta Ódor Ferenc nyugállományú főtörzsőrmesternek Magyarország honvédelme érdekében végzett tevékenységéért.
Magyarország köztársasági elnöke az államalapítás ünnepe alkalmából a műszaki kultúra ápolása és az ipari termelés fejlesztés érdekében végzett 25 éves példamutató munkájáért a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta dr. Renner Tamásnak, a Renner Zrt. műszaki igazgatója, egyetemi tanár részére.
Az Imre Zoltán Művelődési Központban az államalapítás ünnepén fotókiállítás is nyílt, amely Ötvös Géza életművét mutatja be.
Kitüntetéseket adtak át JánoshalmánFotók: Pozsgai Ákos
