Ne ijedjen meg, ha változik a csapvíz színe vagy íze, figyelmeztet a szolgáltató

2025. augusztus 21. és augusztus 31. között ivóvízhálózat-fertőtlenítési és hálózattisztítási munkát végeznek Kalocsa, Bátya, Fajsz, Dusnok, Szakmár, Szakmár Alsóerek, Szakmár Felsőerek, Újtelek, Homokmégy, Homokmégy Mácsa, Homokmégy Halom, Homokmégy Hillye, Homokmégy Alsómégy, Öregcsertő, Öregcsertő Csornapuszta, Drágszél, Miske, Harta, Dunapataj, Ordas, Géderlak, Dunaszentbenedek, Uszód, Foktő településen – olvasható a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. közleményében.

Ingadozhat a víz minősége is a következő napokban

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, a a fenti időszakban számítani kell a víz minőségének esetleges ingadozására, ami azonban annak fogyaszthatóságát nem befolyásolja!

Kérik, hogy az az éjszakai órákra előreláthatóan szükséges mennyiségű ivóvizet előzetesen tároljunk el.