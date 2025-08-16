1 órája
Ne ijedjen meg, ha változik a csapvíz színe vagy íze, figyelmeztet a szolgáltató
A következő napokban Bács-Kiskun több településén is ivóvízhálózat-fertőtlenítési és hálózattisztítási munkát végez a Kiskunvíz.
2025. augusztus 21. és augusztus 31. között ivóvízhálózat-fertőtlenítési és hálózattisztítási munkát végeznek Kalocsa, Bátya, Fajsz, Dusnok, Szakmár, Szakmár Alsóerek, Szakmár Felsőerek, Újtelek, Homokmégy, Homokmégy Mácsa, Homokmégy Halom, Homokmégy Hillye, Homokmégy Alsómégy, Öregcsertő, Öregcsertő Csornapuszta, Drágszél, Miske, Harta, Dunapataj, Ordas, Géderlak, Dunaszentbenedek, Uszód, Foktő településen – olvasható a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. közleményében.
Mint írják, a a fenti időszakban számítani kell a víz minőségének esetleges ingadozására, ami azonban annak fogyaszthatóságát nem befolyásolja!
Kérik, hogy az az éjszakai órákra előreláthatóan szükséges mennyiségű ivóvizet előzetesen tároljunk el.
